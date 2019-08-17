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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.08.2019 - 08:50, Son Güncelleme:

Elektrikler ne zaman gelecek? 17 Ağustos elektrik kesintisi programı

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Elektrikler ne zaman gelecek? 17 Ağustos elektrik kesintisi programı

İstanbul'un bazı ilçelerinde planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanıyor. Kesinti yaşanan bölgelerde ikamet eden vatandaşlar internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? 17 Ağustos elektrik kesintisi programı

17 Ağustos 2019 Cumartesi günü planlı kesinti programı

- AKŞEMSETTİN Mh., FEVZİPAŞA Cd., ALİ KUŞÇU Mh., BAŞHOCA Sk., BAŞMÜEZZİN Sk., FEVZİPAŞA Cd., YEDİ EMİRLER Sk., YAVUZ SELİM Cd., ATİKALİ Mh., ESKİ ALTAY Sk., FEVZİPAŞA Cd., MEYMENET Sk., ÇELEBİ SÜLEYMAN Sk., HIRKA-İ ŞERİF Mh., MEVKUFATÇI Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26269-2384 TM)

- CİBALİ Mh., ATATÜRK Bul., BIÇAKÇI ALAATTİN ÇIKMAZI Sk., BIÇAKÇI ÇEŞMESİ Sk., YENİ TULUMBA ÇIKMAZI Sk., ZEYREK Mh., ATATÜRK Bul., İTFAİYE Cd., ZEYREK MEHMETPAŞA Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26270-2271 TM)

- MİTHATPAŞA Mh., ABDULHAMİT HAN Cd., SELANİK Bul., (EYÜP İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26599-9947 T.M )

- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., KORUYOLU Cd., 1.KESTANE ÇIKMAZI Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26602-9736 T.M. )

- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., YEŞİL VADİ YOLU Sk., ORMAN YOLU Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26603-9742 T.M. )

- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., KORUYOLU Cd., KİRAZLI TEPE ÇIKMAZI Sk., 1.MEŞE ÇIKMAZI Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 13:00-21:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26605-9743 T.M.)

- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., KORUYOLU Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 13:00-21:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26606-9739 T.M.)

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