Elektrikler ne zaman gelecek? 16 Nisan elektrik kesintisi programı

İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'nın bazı ilçelerinde planlı bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanıyor. Günlük işlerinde aksamalar yaşayan vatandaşlar, 'elektrikler ne zaman gelecek?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 16 Nisan tarihindeki elektrik kesintileri hakkında detaylar...

BEDAŞ KESİNTİ PROGRAMI

- HAMİDİYE Mh., DİLAVER Sk., ALP Sk., FAZİLET Cd., AKADEMİ Sk., ZÜLAL Sk., AKŞEMSETTİN Sk., NİZAM Sk., HİCRAN Sk., YALI Sk., BATUHAN Sk., ŞEHNAZ Sk., BURAK Sk., HIZIR Sk., HALİÇ Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22040-9206 T.M.)

- KUŞTEPE Mh., ALEV Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22332-9350)

- CANKURTARAN Mh., AHIRKAPI Cd., CANKURTARAN Cd., CANKURTARAN ÇIKMAZI Sk., CANKURTARAN MEYDANI Mey., TERBIYIK Sk., YENİ SARAÇHANE ÇIKMAZI Sk., YENİ SARAÇHANE Sk., İSHAKPAŞA Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22659-2158 TM)

- HOBYAR Mh., ANKARA Cd., BÜYÜK POSTANE Cd., HOCAPAŞA Mh., HOCAPAŞA CAMİİ Sk., HOCAPAŞA HAMAMI Sk., HOCAPAŞA Sk., MURADİYE Cd., İBN-İ KEMAL Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 23:00-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22656-2098 TM)

- NAMIK KEMAL Mh., 26. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22667-18002)

- HOCAPAŞA Mh., ANKARA Cd., HOCAPAŞA CAMİİ Sk., HOCAPAŞA HAMAMI Sk., HOCAPAŞA Sk., İBN-İ KEMAL Cd., HÜDAVENDİGAR Cd., MURADİYE Cd., ORHANİYE Cd., SAFVETİPAŞA Sk., VEZİR CAMİİ ÇIKMAZI Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 23:00-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22657-2072 TM)

- HOCAPAŞA Mh., EBUSSUUD Cd., ERDOĞAN Sk., HÜDAVENDİGAR Cd., MEHMET MURAT Sk., SAFVETİPAŞA Sk., İBN-İ KEMAL Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 23:00-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22658-2088 TM)

- MERCAN Mh., FUATPAŞA Cd., HAVANCI Sk., MANGALCI ÇIKMAZI Sk., NARGİLECİ Sk., PAŞA CAMİİ Sk., SEMAVER Sk., TACİRHANE Sk., UZUNÇARŞI Cd., İSMETİYE Cd., ÇÖKELEK Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 23:00-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22653-2239 TM )

- CEVATPAŞA Mh., GÜVERCİN Sk., KAFKAS Sk., KOMİSER REŞAT Cd., UTKU Sk., YILMAZ Sk., ÇALIŞKAN Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22725-8629)

- KOCATEPE Mh., CAMBAZOĞLU Sk., DOLAPDERE TAKSİM Cd., ÇAYLAK Sk., YENİ KAFA Sk., FERİDİYE Cd., DUVARCI ADEM Sk., KÜÇÜK ŞİŞHANE Sk., IRMAK Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22733-3225)

- MEHMET NESİH ÖZMEN Mh., MEHMET AKİF ERSOY Cd., KAYALAR Sk., KİRAZ Sk., YÜKSEL Sk., SEDİR Sk., IHLAMUR Sk., FATİH Cd., NAZIM Sk., ESKİ LONDRA ASFALTI Cd., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22759-442)

- KAPTANPAŞA Mh., DARÜLACEZE Cd., HALİT ZİYA TÜRKKAN Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22731-3319)

- İNÖNÜ Mh., YEDİ KUYULAR Cd., TURNA Sk., ELMADAĞ Cd., CUMHURİYET Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında KOCATEPE Mh., ABDÜLHAK HAMİT Cd., RECEP PAŞA Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22732-3294)

- YENİ Mh., BAYRAK Sk., AKÖREN Cd., ERKİN BALABAN Cd., FENER Mh., MUSTAFA KEMAL Cd.DESİ Sk., BEKİR SITKI SAY Sk., GAZİTEPE Mh., GÜMÜŞLER Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22765-25159-25160-25161-25882-25740-25396-25397-25773-25586-25455-25712)

- ESKİ HABİPLER Mh., HABİBLER Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında PİRİNÇÇİ Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22780-28026 - 29045 TM 28926 TM HABİPLER HATTI)

- CEVATPAŞA Mh., KOMİSER REŞAT Cd., KAFKAS Sk., GÜVERCİN Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22724-8628 )

- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 00:00-07:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22788-9729,9686,9462,9217,9364,9159,9435,9958,9487,9474,9410,9059,9604,9595,9708,9675,9292,9679,9494,9597,9593,9486,9775,9865,9971,9302,9719,9315,9433,9689,9682,9511,9684,9491,9271,9524 T.M.)

- SULTANÇİFTLİĞİ Mh., ORDU Cd., 34. Sk., 31. Sk., 30. Sk., 29. Sk., 28. Sk., 181. Sk., 184. Sk., 183. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında KARAYOLLARI Mh., CEBECİ Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22789-29026 TM - 29042 TM)

- EMNiYETTEPE Mh., BARBAROS HAYRETTİN PAŞA Cd., NECATİ MOLDER Cd., SADABAT Sk., SELAM Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında YUNUS EMRE Mh., 1395/1. Sk., 1395/2. Sk., 1396. Sk., 1396/1. Sk., 1397. Sk., 1397/1. Sk., 1398. Sk., 1398/1. Sk., 1398/2. Sk., 1399. Sk., 1407. Sk., 1407/1. Sk., ŞEHİT MURAT CELEP Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 12:10-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22790-29094 TM - 29214 TM )

- ÇINAR Mh., SİVAS KONGRE Cd., ERZURUM KONGRE Cd., FİKRİ SÖNMEZ Cd., AHMET ARİF Cd., 1440. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22794-20946 20944 20943 20942 20941 22228)

- HÜRRİYET Mh., MAHMUTBEY Cd., GAZİ OSMAN PAŞA Cd., ŞENCAN Sk., FİLİBE Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22823-31655)

- ÇINAR Mh., SİVAS KONGRE Cd., 1440. Sk., PINAR Mh., 1492. Sk., 1493. Sk., 1494. Sk., 1495. Sk., 1497. Sk., 1498. Sk., 1225. Sk., 1226. Sk., 1227. Sk., 1228. Sk., 1229. Sk., 1230. Sk., 1231. Sk., 1232. Sk., AHMET ARİF Cd., SİVAS KONGRE Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22795-20942 20941 22228)

- BEYLİKDÜZÜOSB Mh., 7. Cd., 8. Cd., 12. Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 00:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22862-21485)

- HÜRRİYET Mh., MEVLANA Sk., MENEKŞE Sk., KIRCAALİ Sk., MENDERES Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22822-31525)

- HÜRRİYET Mh., EFLATUN Sk., KAHRAMAN Sk., KALE Sk., MENDERES Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22824-31137)

- MERKEZ Mh., AYDINLAR Sk., İKBAL Sk., SOĞANLI Cd., BAĞLAR Cd., TAYFUN Sk., BAHAR Sk., BAĞ Sk., BAĞCI Sk., DOĞANBEY Cd., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22852-193)

- MERKEZ Mh., AYDINLAR Sk., BAHAR Sk., SOĞANLI Cd., BAĞ Sk., BAĞCI Sk., TAYFUN Sk., UFUK Cd., MECİT Sk., İKBAL Sk., FEVZİ ÇAKMAK Cd., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22854-192)

- CENNET Mh., BARBAROS Cd., ZAFER Sk., KUYULU Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22855-11671)

- HÜRRİYET Mh., MALAZGİRT Cd., ATATÜRK Cd., MENDERES Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22821-31615)

- MEHMET AKİF Mh., 1.AŞIK VEYSEL Cd., 1.SERHAT Sk., 1.KILAVUZ Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22853-11264)

- BEYLİKDÜZÜOSB Mh., SARDUNYA Cd., HÜRRİYET Bul., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 04:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22863-21496-20682)

- İHSANİYE Mh., PINARCA Cd.DESİ Sk., PINAR Sk., BENT ÇIKMAZI Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22877-23702 23619 23079 )

- PİRİNÇÇİ Mh., YEŞİLIRMAK Cd., MENDERES Cd., GENÇ OSMAN Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22882-28907)

- ÇAMLITEPE Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22892-4013 TM )

- TELSİZ Mh., 80 Sk., 81 Sk., 82/1 Sk., 82/2 Sk., 84/1 Sk., BALIKLI KAZLIÇEŞME YOLU Sk., ŞEHİT ER NECMİ ERTUĞ Sk., KAZLIÇEŞME Mh., ZAKİRBAŞI Sk., PROF. DR. MUAMMER AKSOY Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22900-1157)

- BASINKÖY Mh., BASINKÖY İSTANBUL Cd., FLORYA Cd.DESİ ÇIKMAZI Sk., HAT ÜSTÜ ÇIKMAZI-2 Sk., HAT ÜSTÜ ÇIKMAZI-1 Sk., HAT ÜSTÜ Sk., FLORYA Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22925-1310)

- HAMİDİYE Mh., NAR Sk., HIZIR Sk., SELMAN Sk., AKŞEMSETTİN Sk., VEYSEL KARANİ Cd., SEDİR Sk., DİLAVER Sk., SERDAR Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 12:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22927-9024 T.M.)

- HÜRRİYET Mh., BİRUNİ Sk., SEVCAN Sk., ATATÜRK 2 Cd., ŞİRİN Cd., VAKIF Sk., KEKLİK Sk., SAKA 2 Sk., SOĞANLIK Sk., RÜZGARLI Sk., EĞİTİM Sk., AKSUNGUR Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22889-24009 24379 )

- MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., ULUBEY Sk., CEMİYET Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22902-28820)

- ÇINAR Mh., 1413. Sk., SİVAS KONGRE Cd., 1446. Sk., 1447. Sk., 1443. Sk., 1444. Sk., 1445. Sk., 1434. Sk., 1431. Sk., BAĞLARÇEŞME Mh., BAĞLARÇEŞME Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22926-20943)

- YENİKENT Mh., 660. Sk., 676. Sk., 678. Sk., 682. Sk., 683. Sk., 685. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22935-21584)

- 100. YIL Mh., KIŞLA Cd., 10. YOL Sk., 11. Sk., 12. Sk., 13. Sk., 14. Sk., 15. Sk., 16. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22936-18226)

- 100. YIL Mh., 10. YOL Sk., 11. Sk., 12. Sk., 13. Sk., 14. Sk., 15. Sk., 16. Sk., KIŞLA Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22939-18246)

- HARAÇÇI Mh., HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22909-28819-28334)

- DELİKLİKAYA Mh., BORDO Cd., DELİKLİKAYA-ALTINŞEHİR YOLU Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 03:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22917-22941-22942-22943-22268-27059-27058-27057-27060-27754-27760-27157-)

- MERCAN Mh., FİNCANCILAR Cd., FİNCANCILAR ÇIKMAZI Sk., ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU Sk., TAYA HATUN Mh., TARAKÇI ÇIKMAZI Sk., TARAKÇILAR ÇIKMAZI Sk., TARAKÇILAR HANI Sk., TARAKÇILAR Sk., ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 23:00-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22652-2361 TM)

- BEYAZIT Mh., LÜTFULLAH Sk., MERCAN CAMİİ ÇIKMAZI Sk., MERCAN HANI ÇIKMAZI Sk., MÜHÜRDAR EMİNPAŞA Sk., ÇADIRCILAR Cd., TIĞCILAR Sk., MERCAN Mh., ŞEKER AHMETPAŞA Sk., MERCAN Cd., MÜHÜRDAR EMİNPAŞA Sk., ÖRÜCÜLER KAPISI Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 23:00-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22654-2069 TM)

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