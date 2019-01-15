Elektrikler ne zaman gelecek? 15 Ocak BEDAŞ kesinti program
İstanbul’dan elektrik kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. Avrupa Yakası’ndaki birçok ilçede planları elektrik kesintileri yaşandı. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte,15 Ocak BEDAŞ kesinti program
İstanbul'ın Avrupa Yakası’ndaki bazı ilçelerde arıza kaynaklı ya da planlı olarak kesintiler yaşanıyor. BEDAŞ, kesinti yaşanacak ilçeleri ve süresini resmi sayfası üzerinden duyurdu.
15 OCAK BEDAŞ KESİNTİ PROGRAMI
15 Ocak 2019 Salı günü planlı kesinti programı
- BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., AHMET TANER KIŞLALI Bul., CEYLAN Sk., ESENKENT BAHÇEŞEHİR YOLU Cd., KELEBEK Sk., SÜZER Bul., ŞEHİT POLİS GAFFAR OKKAN Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19805-12246,11276,11275)
- BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., AHMET TANER KIŞLALI Bul., CEYLAN Sk., KELEBEK Sk., ESENKENT BAHÇEŞEHİR YOLU Cd., ŞEHİT POLİS GAFFAR OKKAN Cd., YOSUN Sk., YAKAMOZ Sk., SÜZER Bul., DENİZATI Sk., DENİZ Cd., OKYANUS Cd., BAHÇEŞEHİR 1. KISIM Mh., DALGIÇKUŞU Cd., KEMAL SUNAL Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 02:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19804-11297,11298,11330,11331,27239,11332,11333,11277,12247,12246,11276,11275)
- CUMHURİYET Mh., BEDİR Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20191-28123 TM)
- BAĞLAR Mh., MERCAN Sk., MİMAR SİNAN Cd., ŞEHİT HASAN UZUN Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19981-31843)
- BAĞLAR Mh., MEHMET AKİF Cd., MİMAR SİNAN Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 08:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19977-31991)
- BAĞLAR Mh., GANİ Sk., GÜLLÜ Sk., MİMAR SİNAN Cd., METİN Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 08:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19979-31091)
- BAĞLAR Mh., MERCAN Sk., MİMAR SİNAN Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19980-99352)
- BİRLİK Mh., ULUBATLI Sk., 785. Sk., 786. Sk., 787. Sk., 788. Sk., 791. Sk., 793. Sk., 806. Sk., 783. Sk., 780. Sk., 781. Sk., 782. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20088-18217)
- ÇINAR Mh., İSTANBUL Cd., 7. Sk., 7/1. Sk., 8. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 12:00-19:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20090-18565)
- İNÖNÜ Mh., 30/6. Sk., 30/4G Sk., 30/5C Sk., 30/6B Sk., 30/4F Sk., 30/6C Sk., 26/2A Sk., 26/3A Sk., 26/1A Sk., 26/2. Sk., 26/3. Sk., 26/4. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20101-18601)
- KAVAKLI Mh., BATI TRAKYA Bul., AYAZMA Cd., MARMARA Cd., İSTANBUL Cd., TURGUT ÖZAL Cd., SAHİL Mh., MARMARA Cd., ANAFARTALAR Sk., DEREAĞZI Mh., ZİYA GÖKALP Cd., ULUBATLI HASAN Sk., KORUKENT Cd., HASAN TAHSİN Cd., ÖMER SEYFETTİN Cd., SERİNPINAR Cd., GÜRPINAR Mh., ERTUĞRUL Sk., PEKMEZ Cd., HASAN TAHSİN Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20122-20329-27108-27035-22619-22612-22556-22435-22411-22324-22319-22317-22316-22315-22166-22137-22054-22048-22046-21887-21755-21510-21452-21416-21195)
- MASLAK Mh., DEREBOYU 2 Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20148-4512)
- ESENTEPE Mh., 2400. Sk., 2402. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20168-28296 TM)
- 19 MAYIS Mh., İSKİ YOLU Cd., ERKAM Sk., ALİ RIZABEY Cd., BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR Cd., ESKİCE KARAAĞAÇ YOLU Cd., KARAAĞAÇ Mh., TRAKYA 2 Cd., ALKENT 2000 Mh., MEHMET YEŞİLGÜL Bul., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20188-22468-22459-22460-27467-22168-22463-22462-22075)
- HIRKA-İ ŞERİF Mh., ARPA EMİNİ KÖPRÜSÜ Sk., KEÇECİ ÇEŞMESİ 1. ÇIKMAZI Sk., KEÇECİ ÇEŞMESİ 2. ÇIKMAZI Sk., KEÇECİ ÇEŞMESİ 3. ÇIKMAZI Sk., KEÇECİ ÇEŞMESİ Sk., KEÇECİLER Cd., KEÇECİLER ÇIKMAZI Sk., KEÇECİLER FIRINI Sk., SOFALI ÇEŞME Cd., TÜRKMEN ÇIKMAZI Sk., KARAGÜMRÜK Mh., TÜRKİSTAN Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20195-2457 TM)
- MEVLANA Mh., 868. Sk., 880. Sk., 900/1. Sk., 901. Sk., 900. Sk., 869/1. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20204-28135 tm)
- MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Mh., ZİVER Sk., CAHİT Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20158-28309)
- 19 MAYIS Mh., 19 MAYIS Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20176-3910)
- SOĞANLI Mh., ÇAVUŞPAŞA Cd., AKDENİZ Sk., HABİB ÖZHAN Sk., KARADENİZ 1 Sk., HÜLYA Sk., KARACA Sk., NEVRUZ Sk., BİLGE Sk., KEMAL SUNAL Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20183-678)
- BALMUMCU Mh., BARBAROS Bul., GAZİ UMUR PAŞA Sk., AKGÜNER Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20178-3288)
- ÇİLİNGİR Mh., DEĞER Sk., ALAZ Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20213-29388)
- KEMER Mh., 949. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20214-18244)
- KATİP KASIM Mh., HAYRİYE TÜCCARI Cd., KIZILTAŞ Sk., MESİHPAŞA Mh., KOSKA Cd., LALELİ Cd., MESİHPAŞA Cd., ŞAİR HAŞMET Sk., MİMAR KEMALETTİN Mh., AZİMKAR Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 19:00-22:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20203-2772 TM)
- MEVLANA Mh., 879. Sk., 880. Sk., 881. Sk., CAHİT ZARİFOĞLU Cd., HIZIREFENDİ Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20205-28136 tm)
- KOCASİNAN MERKEZ Mh., MAHMUTBEY Cd., GÜRGEN Sk., MEVSİM Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20238-31565)
- KOCASİNAN MERKEZ Mh., PAŞA Sk., KIZILELMA Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 08:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20234-31329)
- FERHATPAŞA Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20236-23550 23733)
- FERHATPAŞA Mh., ERLER Cd., ŞEHİTLER Cd., MÜNİF SEVİ Cd., KALEİÇİ Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20230-23040 23020 23410 23370)
- KOCASİNAN MERKEZ Mh., PAŞA Sk., ÇAYIR 1 Sk., KIZILELMA Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 08:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20233-31821)
- KOCASİNAN MERKEZ Mh., DENİZ 1 Sk., UZAY Sk., KIZILELMA Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20235-31328)
- HÜRRİYET Mh., MENEKŞE Sk., MAHMUTBEY Cd., BAHAR Sk., ÇİÇEK Sk., MALAZGİRT Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20239-31055)
- MEHMET AKİF ERSOY Mh., ADNAN MENDERES Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 03:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20245-29380-29381-29382-29383-29384-29385)
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