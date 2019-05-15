Elektrikler ne zaman gelecek? 15 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi

İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'nın bazı ilçelerinde planlı bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanıyor. Günlük işlerinde aksamalar yaşayan vatandaşlar, 'elektrikler ne zaman gelecek?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 15 Mayıs tarihindeki elektrik kesintisi bilgileri...

15 MAYIS BEDAŞ KESİNTİLERİ

- AKŞEMSETTİN Mh., BALİPAŞA Cd., HİSSEDAR Sk., SARI ABDULLAH EFENDİ Sk., VATANPERVER Sk., ÖKSÜZLER Sk., İSKENDERPAŞA Mh., AİLE Sk., AHMEDİYE Cd., HACI SALİH EFENDİ Sk., HACI HALİTEFENDİ Sk., HAVLUCU Sk., HİSSEDAR Sk., KARAKADI Sk., VATANPERVER Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 17:00-20:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23611-2690 TM)

- MOLLA GÜRANİ Mh., DEDEPAŞA Sk., EMİN ALİ YAŞİN Sk., MOLLA GÜRANİ Cd., NAKİBU'L-EŞRAF Sk., TURGUT ÖZAL MİLLET Cd., ŞEHİT CENGİZ KURTULUŞ ÇIKMAZI Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23615-2253 TM)

- TAHTAKALE Mh., BUSE Sk., BESTE Sk., BEREKET Sk., PAZAR Cd., PETROL Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23667-11371)

- BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., 1. Cd., 2. Cd., 3. Cd., 4. Cd., ANADOLU Cd., AYÇİÇEĞİ Sk., BOĞAZKÖY Cd., KAMELYA Sk., TURGUT ÖZAL Bul., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23693-20856 20864 20852 20853 20851 20849 20850 )

- BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., 1. Cd., 2. Cd., AYÇİÇEĞİ Sk., KAMELYA Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23694-20852 20853)

- KURUÇEŞME Mh., MUHTAR ABDULLAH Sk., YEŞİLPINAR Sk., AKINCILAR ARALIĞI Sk., COŞKUNLAR Sk., BUĞDAY ÇIKMAZI Sk., ÖZEFE Sk., KIRBAÇ Sk., MUHTAR HÜSEYİN Sk., MUHTAR NURETTİN Sk., MUHTAR ALİ RIZA Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23713-3625)

- İNÖNÜ Mh., 29/1. Sk., 28/2. Sk., 29. Sk., 29/3. Sk., 30/3. Sk., BAĞCILAR Cd., 30/1. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23722-18590)

- BEBEK Mh., BEBEK DAĞI Sk., BAĞ Sk., DÜZGÖREN ÇIKMAZI Sk., İĞDELİ Sk., ETİLER Mh., DÜZGÖREN ÇIKMAZI Sk., BEBEK DAĞI Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23725-3637)

- YENİMAHALLE Mh., MANOLYA Sk., TUNA Sk., DÖKÜMCÜLER Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23737-31869)

- YENİGÜN Mh., 19. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23741-18532)

- BEBEK Mh., SELVİLER Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23714-3040)

- İNÖNÜ Mh., 26/10A Sk., 26/10C Sk., 26/10D Sk., 26/9. Sk., 26/6. Sk., YAVUZ SELİM Mh., 26/10. Sk., 26/B Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23720-18589)

- İNÖNÜ Mh., 30/4. Sk., 27/1. Sk., 27. Sk., 30/3C Sk., 29/3. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23721-18501)

- YAVUZ SELİM Mh., HOCA AHMET YESEVİ Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23753-18500)

- BEBEK Mh., BEBEK DAĞI Sk., BAĞ Sk., DÜZGÖREN ÇIKMAZI Sk., İĞDELİ Sk., ETİLER Mh., DÜZGÖREN ÇIKMAZI Sk., BEBEK DAĞI Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23715-3637)

- GÜNEŞLİ Mh., GÜR Sk., MAHMUTBEY Cd., AYÇİN Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23735-31891)

- HALKALI MERKEZ Mh., SÖZERİ Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23761-12423)

- HALKALI MERKEZ Mh., YAĞMUR Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23762-11358)

- KAZIM KARABEKİR Mh., 6. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23777-18534)

- TOPÇULAR Mh., RAMİ KIŞLA Cd., DEMİRKAPI Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 00:00-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23746-8289)

- PİRİNÇÇİ Mh., URGAN Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23766-29045 TM)

- SELİMPAŞA Mh., 6043. Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23862-24498)

- ÇAĞLAYAN Mh., BİROL Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23786-9661 T.M.)

- SEYMEN Mh., SOSYAL Sk., TEKKE Sk., BÜYÜK KILIÇLI Mh., HANÇER Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23787-25426 26136)

- BATTALGAZİ Mh., CUMHURİYET Cd., İĞDE Sk., ÇİFTLİK Sk., MEHTAP Sk., ÇAMLIBEL Sk., DERE YOLU Sk., ŞEHİTLER Mh., 2603. Sk., İNCİ Sk., İSTİKLAL Mh., ESEN Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23793-27234-27019-22639-27403)

- ŞİRİNEVLER Mh., ÇEŞME Sk., ÇAĞLAYAN Sk., BENTLER Sk., ÇAYIROVA Sk., SARAY Cd., KASIRALTI Sk., AKALIN Sk., CENGİZ TOPEL Cd., SARNIÇ Sk., NARLIBAHÇE Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23791-124)

- HAZNEDAR Mh., HEYBELİ Cd., ADALAR Sk., ALTINTAŞ Sk., ESKİ LONDRA ASFALTI Cd., BAĞCILAR Cd., TAHİR Sk., ÜÇLER Sk., ŞEVKETDAĞ Cd., KÖŞKLER Sk., MARMARA Cd., BİLGE Sk., SAKARYA Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23800-429)

- MİTHATPAŞA Mh., HİDAYET Sk., SERİN ÇIKMAZI Sk., DAVUTPAŞA Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:30-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23814-9246 T.M.)

- DURSUNKÖY Mh., ENDÜLÜS Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23817-20724-28790)

- İNCEĞİZ Mh., SÜMER Cd.DESİ Sk., KABAKÇA Cd.DESİ Sk., MENEMEN Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23805-23292 23535 23522 23304 23155 23482 23677 23558 2314 23616 23396)

- DARÜŞŞAFAKA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23863-4440)

- DARÜŞŞAFAKA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23864-4440)

- ALİBEY Mh., AKGÜN SİLİVRİLİ Cd., TURGUT ÖZAL Bul., HASTANE Cd., ÇETİN Sk., KARAMUSTAFA Cd., KUYU Sk., DOKTOR ŞEMSETTİNBEY Sk., GÜRBÜZ Sk., GÖKSEL Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23867-25192)

- HAMİDİYE Mh., FAZİLET Cd., ŞAHİT Sk., ÇAĞRI Sk., HALİÇ Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23879-9665 T.M.)

- FATİH Mh., HALİM ULUŞAHİN Cd., ESENTEPE Sk., KEKLİK Sk., OK Sk., LEYLEK Sk., DAVULCU SALİH Sk., ÜVEYİK Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23868-25420)

- YENİ Mh., ÖNDER Cd., ERKİN BALABAN Cd., DEREBOYU Cd., KAHYA Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23871-25623)

- ORTABAYIR Mh., BELLER Sk., BİRBEN Sk., DUTLUK Cd., GÜLBAŞ Sk., TUNÇ Sk., TELSİZLER Mh., ASIL Sk., ATEŞ Sk., DUTLUK Cd., GÜLTEPE Mh., TALATPAŞA Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 11:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23819-9397 T.M. )

- BOĞAZKÖY İSTİKLAL Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23840-28793)

- BAKLALI Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23828-28878-29112-30514-28064-29299-29031-28674)

- UĞUR MUMCU Mh., 2277. Sk., 2278. Sk., 2289. Sk., 2290. Sk., 2293. Sk., 2294. Sk., 2323. Sk., 2325. Sk., 2324. Sk., FATİH Cd., N Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23838-28739 TM)

- ZUHURATBABA Mh., AKINCILAR Sk., SAĞLIK Sk., ASİLLER Sk., VANKULU Sk., SANTRAL ÇIKMAZI Sk., İNCİRLİ Cd., BAKIR Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 11:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23846-1516)

- CEBECİ Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23841-29675 TM)

- GAZİ Mh., 1380. Sk., 1384/3. Sk., 1381. Sk., 1412. Sk., 1384/4. Sk., KIBRIS Cd., YUNUS EMRE Mh., 1384. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23844-29829 tm)

- MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 11:30-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23845-29440)

- KARADENİZ Mh., 1130. Sk., 1130/1. Sk., 1131. Sk., 1147. Sk., 1156. Sk., 1157. Sk., GENERAL ALDOĞAN Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23848-29831 TM)

- ZUHURATBABA Mh., BAKIR Sk., ZÜMRÜT EVLER Sk., VANKULU Sk., KARTALTEPE Mh., İHSAN KALMAZ Sk., İNCİRLİ Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 13:30-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23850-1128)

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