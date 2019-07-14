Elektrikler ne zaman gelecek? 14 Temmuz elektrik kesintisi programı

BEDAŞ 14 Temmuz 2019 Pazar günü planlı kesinti programı

- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., AKASYA YOLU Sk., 1.AKASYA Sk., 1.KORU YOLU Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25528-9735)

- CUMHURİYET Mh., ÜMİT YAŞAR Sk., KÖKNAR Cd., EMRAH Sk., LEYLEK Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25488-11616)

- SELİMPAŞA Mh., ORTAKÖY Cd., YELDEĞİRMENİ Cd., İLTER Bul., 610. Cd., 608. Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25525-24450 24351 24451 24452 24453 24298 24215 24436 24460 24398 24072 24372 24214 24220 24069 24109 24498 24073 24085 24542 24367 24368 24149 24505 24031 24228 24466 24518 24510 24341 24494)

- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., 1.KORU YOLU Sk., 1.KESTANE ÇIKMAZI Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25530-9736 T.M. )

- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., 1.KORU YOLU Sk., ORMAN YOLU Cd., 1.GÜRGEN ÇIKMAZI Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25531-9738 T.M. )

- SELİMPAŞA Mh., 603. Cd., 5007. Sk., 5002. Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25550-24487 24201 24291 24457 24503 24534 24251 24316 24068 24461 24455 24526 24080 )

- FEVZİPAŞA Mh., USKUMRU Sk., YÜREK Sk., SÖĞÜT Cd., RECEP KÖROĞLU Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25564-26308-26183-26431-26372-26463-26386)

- CİHANGİR Mh., PETROLOFİSİ Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25565-22815)

- KAVAKLI Mh., TURGUT ÖZAL Cd., ALAÇAM Sk., AKDERE Sk., KOCATEPE Cd., KIZILIRMAK Sk., ÇINARLI Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25576-21388-21510)

- CİHANGİR Mh., PETROLOFİSİ Cd., ORD.PROF.DR.ALİ FUAT BAŞGİL Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25580-21007)

- CİHANGİR Mh., ŞEHİT KOM. ÇVŞ. MURAT ALTINTAŞ Sk., ŞEHİT PİYADE ER YAVUZ BAHAR Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25584-21824)

- CİHANGİR Mh., ŞEHİT PİYADE ER YAVUZ BAHAR Sk., ŞEHİT KOM. ÇVŞ. MURAT ALTINTAŞ Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25587-22702)

- CİHANGİR Mh., ŞEHİT PİYADE ER YAVUZ BAHAR Sk., ŞEHİT KOM. ÇVŞ. MURAT ALTINTAŞ Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25588-20186)

- CİHANGİR Mh., ŞEHİT PİYADE ER YAVUZ BAHAR Sk., ŞEHİT KOM. ÇVŞ. MURAT ALTINTAŞ Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25589-21012)

- CİHANGİR Mh., ŞEHİT PİYADE ER YAVUZ BAHAR Sk., ŞEHİT KOM. ÇVŞ. MURAT ALTINTAŞ Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25590-21101)

- CİHANGİR Mh., ŞEHİT PİYADE ER YAVUZ BAHAR Sk., ŞEHİT KOM. ÇVŞ. MURAT ALTINTAŞ Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25591-21101)

- CİHANGİR Mh., ŞEHİT PİYADE ER YAVUZ BAHAR Sk., ŞEHİT MURAT YÜKSEL Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25592-22788)

- BAĞLARÇEŞME Mh., ONDOKUZ MAYIS Bul., AHMET ARİF Cd., BAĞLARÇEŞME Cd., 1168. Sk., 1169. Sk., 1198. Sk., FATİH Mh., ÜNVERDİ Cd., ONDOKUZ MAYIS Bul., 871. Sk., 872. Sk., 873. Sk., 878. Sk., 879. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25552-22689 21189 22595 27226 20405 20611 21403 27439 22382 21789)

- CİHANGİR Mh., PETROLOFİSİ Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25567-21993)

- CİHANGİR Mh., PETROLOFİSİ Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25568-20423)

- HACIMAŞLI Mh., HACIMAŞLI Cd., HACIMAŞLI-HARAÇÇI Cd., SAZLIBOSNA YOLU Cd., HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU Cd., HARAÇÇI Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25586-40640-29815-29969-29552-28553-28616-29914-29550-29551-40641-29795-29586-40642-29553-28634-29554-28334-28386-28762-28819-29606-28240)

- CİHANGİR Mh., ŞEHİT JAN. KOM. ONB. AYHAN ARSLAN Sk., ŞEHİT PİYADE ER YAVUZ BAHAR Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25593-20691)

- CİHANGİR Mh., ŞEHİT JAN. KOM. ONB. AYHAN ARSLAN Sk., ŞEHİT PİYADE ER YAVUZ BAHAR Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25594-27111)

- CİHANGİR Mh., ŞEHİT JAN. KOM. ONB. AYHAN ARSLAN Sk., ŞEHİT PİYADE ER YAVUZ BAHAR Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25595-20097)

- CİHANGİR Mh., ŞEHİT PİYADE ER YAVUZ BAHAR Sk., PETROLOFİSİ Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25569-21971)

- CİHANGİR Mh., ŞEHİT PİYADE ER YAVUZ BAHAR Sk., PETROLOFİSİ Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25571-21471)

- HASTANE Mh., BALABAN Sk., BERA Sk., GÜLDALI Sk., NALLI Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25607-21095)

- 100. YIL Mh., 1. Cd., 4. Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25627-18233)

- HİCRET Mh., BOLLUCA Mh., ANADOLU Mh., ARNAVUTKÖY MERKEZ Mh., ATATÜRK Mh., İSLAMBEY Mh., NENEHATUN Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 03:00-04:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25631-28751-29216-28261-28430-29597-28750-29101-29399-28443-28801-28763-40970-28982-29090-29841-29348-29354-28743-28749-29207-29664-29377-28802)

- CİHANGİR Mh., PETROLOFİSİ Cd., ORD.PROF.DR.ALİ FUAT BAŞGİL Cd., ŞEHİT PİYADE ER YAVUZ BAHAR Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25574-21460)

- CİHANGİR Mh., PETROLOFİSİ Cd., ORD.PROF.DR.ALİ FUAT BAŞGİL Cd., ŞEHİT PİYADE ER YAVUZ BAHAR Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25575-21460)

- CİHANGİR Mh., ŞEHİT PİYADE ER YAVUZ BAHAR Sk., PETROLOFİSİ Cd., ŞEHİT KOM. ÇVŞ. MURAT ALTINTAŞ Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25581-21564)

- CİHANGİR Mh., ŞEHİT KOM. ÇVŞ. MURAT ALTINTAŞ Sk., ŞEHİT PİYADE ER YAVUZ BAHAR Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25582-21824)

- CİHANGİR Mh., ŞEHİT KOM. ÇVŞ. MURAT ALTINTAŞ Sk., ŞEHİT PİYADE ER YAVUZ BAHAR Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25583-21824)

- CİHANGİR Mh., ŞEHİT KOM. ÇVŞ. MURAT ALTINTAŞ Sk., ŞEHİT PİYADE ER YAVUZ BAHAR Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25585-20352)

- HADIMKÖY Mh., MUSTAFA İNAN Cd., NİYAZ Sk., ALPARSLAN Sk., DR. MİTHAT MARTI Cd., HAŞİM İŞCAN Cd., FAHRİ KORUTÜRK Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 00:01-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25606-20323-22923-22378-20874-20625-20868-21729-22964-20902-27568--22386-20592-22536-22262-22694-20513-27444-22720)

- ANADOLU Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25610-28262)

- HADIMKÖY Mh., ALPERAY Sk., GENERAL MUSTAFA ÖZYANAR Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25629-22758-20783)

- HARAÇÇI Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 03:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25640-28384-28162-29252-29583-29584-29073-29816-29884)

- TAYAKADIN Mh., TAYAKADIN-YASSIÖREN Cd., KALKANDERE Sk., İBRAHİM AĞA Cd., ORTAKLAR Sk., TAYAKADIN-ÇİLİNGİR Cd., FATİH Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25605-29213)

- YENİBOSNA MERKEZ Mh., YALÇIN KOREŞ Cd., KAVAK Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25630-31965-31988-31965)

- YEŞİLBAYIR Mh., ŞİMŞİR Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25636-20555-20621-20344-20912-20384-22299-20663)

- HARAÇÇI Mh., GÜLDEREN Sk., MADALYA Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 12:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25638-29816)

- 100. YIL Mh., HÜSEYİN KARA ARSLAN Cd., VEYSEL KARANİ Cd., 1. Cd., 3. Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25628-18251)

- ARNAVUTKÖY MERKEZ Mh., ANADOLU Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25637-29216)

- HARAÇÇI Mh., GÜLDEREN Sk., MADALYA Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 14:10-15:50 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25639-29073TM)

AYEDAŞ 14 Temmuz 2019 Pazar günü planlı kesinti programı

ÇEKMEKÖY

09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: 185.

SANCAKTEPE

14.07.2019 - 18.07.2019 tarihleri arasındaki kesintiler gözükmektedir.