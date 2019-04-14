Elektrikler ne zaman gelecek? 14 Nisan elektrik kesintisi programı
Hafta sonunda da İstanbul’un çeşitli ilçelerinden elektrik kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. Kağıthane, Esenyurt, Fatih, Arnavutköy gibi pek çok İstanbul ilçesinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? 14 Nisan elektrik kesintisi programını derledik.
- SEYRANTEPE Mh., ALTINAY Cd., AKİDE Sk., SARMAŞIK Sk., NİLÜFER Sk., BAHRİYE Sk., MADALYA Sk., CAN Sk., KATİP Sk., GÜLTEPE Mh., PAPATYA Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 12:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22080-9128 T.M.)
- AYAZAĞA Mh., KEMERBURGAZ Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22422-9082 T.M.)
- AKÇABURGAZ Mh., 3118. Sk., 3081. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22537-20207-27528-27036-27430)
- HOCAPAŞA Mh., HOCAPAŞA CAMİİ Sk., HOCAPAŞA HAMAMI Sk., KENNEDY Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22651-2823 TM)
- AKÇABURGAZ Mh., 3083. Sk., 3126. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22595-20553-27412)
- HADIMKÖY Mh., FAHRİ KORUTÜRK Cd., GENERAL MUSTAFA ÖZYANAR Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22776-22758-20783)
- CANKURTARAN Mh., TAYAHATUN Sk., GÜLHANE PARKI Sk., HOCAPAŞA Mh., DARÜSSAADE Sk., HOCAPAŞA Sk., HOCAPAŞA HAMAMI Sk., HOCAPAŞA CAMİİ Sk., İSTASYON ARKASI Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22650-2128 TM)
- HOBYAR Mh., HOCAHANI Sk., HANIMELİ Sk., KÖPRÜCÜ Sk., TAYA HATUN Mh., (FATİH İlçesi) ve civarında 23:00-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22649-2722 TM)
- MEŞRUTİYET Mh., KODAMAN Sk., BAYTAR AHMET Sk., MATBAACI OSMANBEY Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22704-3778)
- TAYA HATUN Mh., ÇARKÇILAR Sk., ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU Sk., MAHMUTPAŞA YOKUŞU Cd., MAHMUTPAŞA HAMAMI Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 23:00-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22648-2374 TM)
- ADNAN KAHVECİ Mh., AVRUPA Cd., FABRİKALAR Cd., GÜMÜŞSUYU Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 16:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22699-21727-21728-22424-27618-27657-21041-20464)
- MİMAR SİNAN Mh., MİTHATPAŞA Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22712-9703,9706,9586,9236,9934,9759,9403,9402,9733 T.M.)
- MEŞRUTİYET Mh., HACI MANSUR Sk., ŞAİR NİGAR Sk., BAYTAR AHMET Sk., RUMELİ Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22703-3056)
- MALTEPE Mh., YILANLI AYAZMA Sk., SERÇE KALE Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22719-8049)
- FEVZİ ÇAKMAK Mh., 779. Sk., 780. Sk., 778. Sk., 780/1. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22728-28421 TM)
- SELİMPAŞA Mh., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22743-24450 24452 24351 24466 24298 24398 24220 24069 24072 24215 24518 24510 24436 24372 24109 24498 24214 24460 24510 24341 24494 24073 24085 24228 24031 24505 24149 34368 24367 24542)
- MERKEZ Mh., DURSUN FAKİH Sk., ORTA ÇEŞME Cd., SARI HÜSEYİN Sk., TATAR YAKUP Sk., ŞEHİT MİTHAT YILMAZ Cd., TÜRBE ÇEŞME Sk., KEKİK Sk., YENİMAHALLE Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 06:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22710-4464)
- SOĞANLI Mh., NEVRUZ Sk., SERBAŞ Sk., BİLGE Sk., HIZIR Sk., SERAY Sk., DEDEKORKUT Sk., AŞİYAN Sk., MEKTEP Sk., KARADENİZ 1 Sk., KARACA Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22754-741)
- ESENTEPE Mh., ECZA Sk., HARMAN 1 Sk., TALAT PAŞA Cd., ALİ KAYA Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22778-9127 T.M.)
- TERAZİDERE Mh., MELTEM Sk., ÖZKAN Sk., PARK Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22720-8226)
- NİŞANCI Mh., HZ. HALİD Bul., (EYÜP İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22721-8154)
- YENİBOSNA MERKEZ Mh., CEMAL ULUSOY Cd., ÇINAR Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22777-31406DM-99372-31968-31422-31959-31760-31967-31824)
- HASTANE Mh., HADIMKÖY-NAKKAŞ YOLU Cd., SÜHEYLA Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22811-23547 23438 23662 23524 23525 23649 23663 23596)
- HARAÇÇI Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22769-29319-29556-28044-29174-28273-28461-29411-28692-29744-29701-28475-29712-28477-29546-29785-28568-29786-29549-29548-29087-28165-29545-29544)
- HARAÇÇI Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22771-29252)
- FİRUZKÖY Mh., NECİP FAZIL KISAKÜREK Cd., BAĞLARİÇİ Cd., MEZARLIK ÜSTÜ Cd., GÜNEY Sk., MEZARLIK ALTI Cd., SEDEF Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22767-20420-21155-21595-21182-21720-21107-27869-27402-21665-21949-20037-21566-27573)
- HARAÇÇI Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22772-28162)
- AKÇABURGAZ Mh., 1575. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22766-21981)
- SEYİTNİZAM Mh., AMBARLAR Cd., BALIKLI ÇIRPICI YOLU Sk., G/19 Sk., G/20 Sk., G/22 Sk., G/23 Sk., G/24 Sk., G/25 Sk., G/26 Sk., G/27 Sk., G/28 Sk., G/32 Sk., G/33 Sk., G/34 Sk., G/7 Sk., HALİL DİNÇER Sk., MEVLANA Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22798-1668)
- AYAZAĞA Mh., HUZUR Mh., MASLAK Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 00:10-04:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22803-4422 TM 4402 TM 4560 TM 4059 TM 4290 TM 4270 TM 4519 TM 4674 TM4049 TM 4093 TM 4554 TM 4170 TM 4687 TM 4559 TM 4271 TM 4085 TM 4078 TM 4166 TM 4680 TM 4097 TM 4635 TM 4024 TM 4139 TM 4762 TM 4047 TM )
- MİTHATPAŞA Mh., ABDULHAMİT HAN Cd., SELANİK Bul., GÖKŞİN Sk., KIRAÇ Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22439-9571-9957-9055-9295-9064-9057-9058-9060-9061-9062-9559-9560-9395-9676-9600-9218-96729571-9957-9055-9295-9064-9057-9058-9060-9061-9062-9559-9560-9395-9676-9600-9218-9672)
- GÜRSEL Mh., BERGÜZAR Sk., ŞEVKETPAŞA Cd., BEYLİK Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:30-17:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22770-9034 T.M.)
- HARAÇÇI Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22773-28384)
- ZAFER Mh., ADİLE NAŞİT Bul., HARAMİDERE YOLU Cd., EKİN Cd., TONGUÇ BABA Cd., E-5 TEM Bul., 148. Sk., 150. Sk., 154. Sk., 164. Sk., 174. Sk., 176. Sk., 177. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22545-22241 22271 20520 20794 27099 22814 22224 27422 22637 22744 20640 22762 22203 20632 22747 )
- ZAFER Mh., EKİN Cd., ADİLE NAŞİT Bul., 174. Sk., 148. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(22546-22241 22271 20520 20794 27099)
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