Elektrikler ne zaman gelecek? 14 Mayıs 2019 Salı günü planlı kesinti programı

- TOPKAPI Mh., BİCAN BAĞCIOĞLU YOKUŞU Sk., EMECE Sk., EMİN MOLLA Sk., FATMA SULTAN CAMİİ Sk., KUYULU ÇIKMAZI Sk., MARİFETNAME Sk., UN DEĞİRMENİ Sk., URBAN Sk., TOPKAPI Cd., ŞEYHÜLİSLAM Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 17:00-20:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23610-2208 TM)

- TOPKAPI Mh., ALİ BABA Sk., KÜRKÇÜ BOSTANI Sk., MÜNECCİM KUYUSU Sk., PAZAR TEKKESİ ARALIĞI Sk., PAZAR TEKKESİ ÇIKMAZI Sk., PAZAR TEKKESİ Sk., TATLIPINAR Cd., TURGUT ÖZAL MİLLET Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23614-2135 TM)

- PINAR Mh., 1272. Sk., 1285. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23497-21628)

- TARABYA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23701-4277-4213)

- HALKALI MERKEZ Mh., ÇELEBİ Sk., ORHANGAZİ Cd., HOŞGÖRÜ Sk., EBRU Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23666-11897)

- ESENTEPE Mh., 2364/1. Sk., 2364/3. Sk., 2382. Sk., 2390/3. Sk., 2392. Sk., 2393. Sk., 2422. Sk., 2424. Sk., 2423. Sk., 2425/1. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23676-28211 TM)

- KUMBURGAZ Mh., İSTANBUL Cd., SİMGE Sk., BESTE Sk., KUM Sk., ORKİDE 1 Sk., KANAL Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23685-24041)

- BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., 1. Cd., AYÇİÇEĞİ Sk., BOĞAZKÖY Cd., KAMELYA Sk., 2. Cd., TURGUT ÖZAL Bul., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23692-20856 20864)

- KUMKÖY Mh., DEMİRCİ Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 00:00-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23690-4398-4308-4333-4493-4345-4326-4525-4394-4476-4392-4380-4327-4479-4399-4606)

- BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., 1. Cd., 2. Cd., 3. Cd., 4. Cd., ANADOLU Cd., AYÇİÇEĞİ Sk., BOĞAZKÖY Cd., KAMELYA Sk., TURGUT ÖZAL Bul., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23691-20856 20864 20852 20853 20851 20849 20850 )

- TURGUT REİS Mh., 524. Sk., ADEM YAVUZ Cd., 505. Sk., 526. Sk., 523. Sk., 525. Sk., 514. Sk., 520. Sk., 504. Sk., 527. Sk., KARAOSMANOĞLU Cd., 522. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23716-18228)

- 100. YIL Mh., 1. Cd., MATBAACILAR Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23717-18250)

- ORUÇREİS Mh., 559. Sk., 564. Sk., 560. Sk., 561. Sk., 562. Sk., 563. Sk., 565. Sk., BARBAROS Cd., 566. Sk., 566/1. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23718-18323)

- ORUÇREİS Mh., İDRİS NEBİ Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23719-18328)

- KİRAZLI Mh., BİLGE Sk., NALAN Sk., SARAY Sk., YEŞİL Sk., AKIN Sk., ASMALI Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23731-31803)

- KİRAZLI Mh., ZÜBEYDE HANIM Cd., GÜVENLİ Sk., GÜRKAN Sk., DİNÇER Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23733-31816)

- YENİGÜN Mh., 17. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23739-18532)

- LEVAZIM Mh., ŞEHİT KORHAN ZAĞRALI Sk., KORU Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23710-3663)

- LEVAZIM Mh., KARDELEN Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23711-5009)

- DİKİLİTAŞ Mh., EREN Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23712-3702)

- HALKALI MERKEZ Mh., ZEYNEBİYE Cd., ELMALI Sk., ARZU Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23760-11562)

- KOCASİNAN MERKEZ Mh., BOZKURT 1 Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23776-18534)

- PİRİNÇÇİ Mh., ÇAMPINAR Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23765-29045 TM)

- MEHMET NESİH ÖZMEN Mh., YILMAZ Sk., GÖKSEL Sk., NADİDE Cd., BARIŞ Sk., ZEKİ Sk., EMEK Sk., SAVAŞ Cd., ŞEHİT ER ERCAN ŞAHİN Sk., ÇAM Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23785-666)

- HAZNEDAR Mh., ESKİ LONDRA ASFALTI Cd., HEYBELİ Cd., ADALAR Sk., ALTINTAŞ Sk., ŞEVKETDAĞ Cd., KÖŞKLER Sk., CAMİ Sk., TAHİR Sk., ÜÇLER Sk., BAĞCILAR Cd., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23797-045)

- BEKİRLİ Mh., ÇATALCA Cd., İNCİRLİ Cd., KURFALLI Mh., SANCAKTAR Cd.DESİ Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23782-25013-26075 )

- HAZNEDAR Mh., ADALAR Sk., BAĞCILAR Cd., ESKİ LONDRA ASFALTI Cd., ALTINTAŞ Sk., TAHİR Sk., ÜÇLER Sk., MARMARA Cd., ŞEVKETDAĞ Cd., SAKARYA Sk., YEŞİLIRMAK Sk., BİLGE Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23799-734)

- BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., NEZİH BARUT Cd., TEKİNER Cd., MUSTAFA KEMAL ATATÜRK Bul., ATA Sk., BARIŞ Sk., NİSA Sk., ŞELALE Cd., KUZU Sk., FİLİZ Sk., BAHAR Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23801-20317 20318 20497 20631 22626 22627 20988 20980 20985 20986 20987 22359 )

- MİMAR SİNAN Mh., BAHÇEKÖY Cd., 2.FİLİZ Sk., 1.KUMRU Sk., 4.NEŞE Sk., İREM Sk., 1.LALE Sk., ÇATAL ÇİFTLİK Sk., ÇINAR Sk., YILDIZ Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 12:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23813-9051 T.M.)

- NECİP FAZIL KISAKÜREK Mh., KILIÇ Sk., GAZİ Cd., HAVZA Sk., PAMİRA Sk., ÇAĞLAYAN Sk., KARAKOL Sk., 2073. Sk., ŞEHİTLER Mh., GAZİ Cd., CUMHURİYET Cd., HURMA Sk., BİBERİYE Sk., DIŞBUDAK Sk., KAVAK Sk., İNCİ Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23792-21321-20146-20518-22615)

- ÇAKIL Mh., ÇAKIL YOLU Cd., DUYGU Sk., EGENUR Sk., EĞİLMEZ Sk., ÖZGÜ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında KAMİLOBA Mh., ÇAKIL YOLU Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23803-23463 23393 23432 23442 23656 23368 23223 23586 23549 23585 23428 23427 23219 23152 23415 24489)

- AĞAÇLI Mh., AĞAÇLI KÖY YOLU Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 12:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23809-9860 T.M.)

- ZİYA GÖKALP Mh., ABDULLAH PAŞA Cd., 2746. Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23810-12760-12023-12754-12679-12022-12680-12751-12753-12026-12027-12025)

- DURSUNKÖY Mh., EFE Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23816-28075)

- KARABURUN Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23826-29323-28748-28844-28845-28737-28846-28441-28651-28783-29289-28764-29111-29660)

- MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., İSLAMBEY Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 12:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23831-28327)

- PİRİ MEHMET PAŞA Mh., YOSUN Sk., HACIBEY TURAN Sk., RECEP SİLAHTAROĞLU Sk., İNÖNÜ Cd., ALBAY YUNUS DİRİK Cd., ERDURAN ÇETİNTAŞ Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23866-25558)

- AĞAÇLI Mh., AĞAÇLI KÖY YOLU Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 12:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23812-9235)

- MİMAR SİNAN Mh., ŞEVKİ KARAKAŞ Cd., ATA Cd., ALİPAŞA Cd., ESER Sk., TEPE Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23865-25741)

- YENİMAHALLE Mh., İSTANBUL Cd., NAMLI Sk., GÜRSOY Sk., AYDINLAR Cd., EMİN Sk., İNCİ KUM Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23818-24096)

- ZUHURATBABA Mh., BİNGÜL Sk., ÇAMLIK ÇEŞME Sk., GÜLBAHÇE Sk., HÜDAVERDİ Sk., HÜR Sk., İNCİRLİ Cd., KARABAL Cd., LEVENTLER Sk., SARSILMAZ Sk., TUNABOYLU Sk., TÜRKİŞ Cd., YAVUZEVLER MEKTEP Sk., YÜCE TARLA Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23842-1753)

- ZUHURATBABA Mh., AKATLAR Sk., DR. TEVFİK SAĞLAM Cd., HÜDAVERDİ ÇARŞISI Sk., HÜDAVERDİ Sk., KARABAL Cd., ÖZKUL Sk., SARSILMAZ Sk., TÜRKİŞ Cd., YAVUZEVLER MEKTEP Sk., YÜCE TARLA Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 11:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23837-1809)

- FATİH Mh., KORDONBOYU Cd., 2. KORDONBOYU Cd., GAZİ MUSTAFA Cd., ZEKİ ALASYA Sk., METİN AKPINAR Sk., ADNAN ŞENSES Sk., AYHAN IŞIK Sk., SAFİYE AYLA Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23843-22119)

- FATİH Mh., KORDONBOYU Cd., 2. KORDONBOYU Cd., GAZİ MUSTAFA Cd., ZEKİ ALASYA Sk., METİN AKPINAR Sk., ADNAN ŞENSES Sk., AYHAN IŞIK Sk., SAFİYE AYLA Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23847-22119)

- İSLAMBEY Mh., MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23833-29350-29999-29349-28629)

- MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:10-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23834-29350)

- MERKEZ Mh., KINALI Sk., KINALIKUZU Sk., UFUK Sk., MEDENİ Sk., EYÜP SULTAN Cd., HASBAHÇE Cd., CAMİ ARKASI Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23878-9522 T.M.)