Elektrikler ne zaman gelecek? 13 Aralık BEDAŞ planlı kesinti programı
Elektrik kesintisiyle ilgili her geçen gün vatandaşlar tarafından aramalar artıyor. 13 Aralık Çarşamba günü elektriklerin yaşadıkları semtlerde kesilip kesilmeyeceğini merak eden vatandaşlar, BEDAŞ tarafından yayınlanan planlı elektrik kesintisi programını inceliyor. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte, 13 Aralık BEDAŞ planlı kesinti programı
- MALTEPE Mh., ÇİFTE HAVUZLAR AYVALIDERE Sk., ASKERİ FIRIN Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 00:10-03:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19143-8776)
- MALTEPE Mh., ÇİFTE HAVUZLAR Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 03:40-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19145-8806)
- BEYLİKDÜZÜOSB Mh., MANOLYA Cd., MUSTAFA KURTOĞLU Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19251-27359-21766)
- HARAÇÇI Mh., ATABEK Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19260-29091)
- FİRUZKÖY Mh., FİRUZKÖY BULVARI Bul., (AVCILAR İlçesi) ve civarında SAADETDERE Mh., 1. Sk., 2. Sk., 107. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19266-21159)
- TOMTOM Mh., KUMBARACI YOKUŞU Sk., İSTİKLAL Cd., CAMCI FEVZİ Sk., TERCÜMAN ÇIKMAZI Sk., PARK Sk., POSTACILAR Sk., SELAHATTİN ODALARI ÇIKMAZI Sk., ÖRTME ALTI Sk., KARABAŞ KUYU ÇIKMAZI Sk., EVCİL ÇIKMAZI Sk., ŞAHKULU Mh., İSTİKLAL Cd., KUMBARACI YOKUŞU Sk., ŞAH KULU BOSTAN Sk., SERDAR-I EKREM Cd., ASMALI MESCİT Mh., İSTİKLAL Cd., ASMALI MESCİT Cd., GÖNÜL Sk., ORHAN ADLI APAYDIN Sk., SOFYALI Sk., BALYOZ Sk., GENERAL YAZGAN Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19271-3030)
- FEVZİ ÇAKMAK Mh., 787. Sk., 785. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19333-28555 TM)
- FATİH SULTAN MEHMET Mh., ADAK Sk., AKCAN Sk., AKİDE Sk., ALAÇAM Sk., ALEV Sk., BERİVAN Sk., BİLGİ Sk., CÜMBÜŞ ÇIKMAZI Sk., CİHANGİR ÇIKMAZI Sk., EVREN PAŞA Cd., GÜLEY Sk., MÜCEVHER Sk., ONAT Sk., ÇAĞLAR Sk., ÖNCÜ Sk., ÖREN Sk., SAYDAM ÇIKMAZI Sk., SAZ Sk., MERİH Sk., DOLAMBAÇ ÇIKMAZI Sk., OLTA Sk., TUNA ÇIKMAZI Sk., SAYFİYE ÇIKMAZI Sk., ÖRNEK Sk., SERVET ÇIKMAZI Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19343-4903)
- CUMHURİYET Mh., ARABAYOLU Cd., AVCILAR Sk., BAYRAMOĞLU Sk., ELMALI Sk., IHLAMUR Sk., SABIR Sk., YAZLIK ÇIKMAZI Sk., KİREÇBURNU Mh., DALYAN(DALYAN ÇIKMAZI) Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19345-4486)
- SARIGÖL Mh., CEPHANELİK Sk., BAYIRLI ÇIKMAZI Sk., DEREBOYU Sk., DEREİÇİ Sk., MELEK Sk., GÜZEL Sk., İNCİ Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19359-28657 TM)
- ATAKÖY 2-5-6. KISIM Mh., BEYAZ LALE Sk., KİLİTBAHİR Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19329-1253)
- YENİDOĞAN Mh., ARA Sk., CAMİ Sk., DAR Sk., KUYU Sk., ÜÇGEN Sk., KIRBAŞ Sk., ÇINAR Sk., EGE Sk., YAN Sk., POYRAZ Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19358-28628 TM)
- CUMHURİYET Mh., ALTAN Sk., ARABAYOLU Cd., CAMİİ ALTI Sk., KALKANCI Sk., KEFELİ BAYIRI Sk., KÖROĞLU Sk., OKUL Cd., TABYA Sk., TURNA Sk., ÇAMLIK Sk., ŞAHİNLER Sk., RÜZGARLI Sk., GAZİ Sk., OKUL BAYIRI Sk., KAZIM KARABEKİR Cd., BURÇ Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19344-4103)
- YEŞİLKENT Mh., G-167 Sk., G-168 Sk., G-520 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19355-20532 DP:1-3)
- FATİH Mh., MELTEM Sk., ŞÜKRAN Sk., 802. ÇIKMAZ Sk., ESEN Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19363-11641)
- SELİMPAŞA Mh., 600. Cd., 5009. Sk., 5003. Sk., 5007. Sk., 5002. Sk., 5011. Sk., 5013. Sk., 5012. Sk., 6093. Sk., 5008. Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 02:00-03:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19367-24487 - 24201 - 24457 - 24503 - 24534 - 24251 - 24517 -24540 - 24438 - 24304 - 24519 - 24527 - 24236 - 24522 - 24223 - 24089 - 24265 - 24507 - 24446 - 24174 - 24313 - 24342 - 24080 - 24526 - 24455 - 24461 - 24068 - 24316 - 24554 - 24553 - 24291)
- KARABURUN Mh., TERKOS Mh., LALE Cd., MENEKŞE Cd., KUŞBURNU Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19371-29323-28748-28844-28737-28845-28846-28651-28783-29289-29868-28764-29211)
- SOĞANLI Mh., BİLGE Sk., KAAN Sk., NEVRUZ Sk., SERBAŞ Sk., SOKULLU Sk., DEDEKORKUT Sk., ÇAVUŞPAŞA Cd., ALBAYRAK Sk., HIZIR Sk., SERAY Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19372-740)
- GÜLTEPE Mh., TALATPAŞA Cd., TELSİZLER Mh., BALKON Sk., ESKİ BELEDİYE Cd., ULU Sk., TALATPAŞA Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 08:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19373-9569)
- MERKEZ Mh., ERSEVEN Sk., CEYHUN Sk., CENDERE Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 16:20-19:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19375-9303)
- HALKALI MERKEZ Mh., FATİH Cd., DEREBOYU Cd., TIĞILAY Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19383-12665)
- KEÇECİ PİRİ Mh., TERZİ KASIM Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19404-5004)
- GÜLTEPE Mh., TALATPAŞA Cd., TELSİZLER Mh., TALATPAŞA Cd., ULU Sk., BALKON Sk., ÜLKÜMEN Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 13:00-15:50 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19374-9646)
- HALKALI MERKEZ Mh., DEREBOYU Cd., FATİH Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19382-11230)
- KEÇECİ PİRİ Mh., AKASYALAR ÇIKMAZI Sk., HASBAHÇE Sk., HASBAHÇE ARALIĞI Sk., TAN ARALIĞI Sk., BAHÇELER ÜSTÜ Sk., GÜVENLİ Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19384-3771)
- İNÖNÜ Mh., 1.YONCA Sk., 3.GÜNEŞ Sk., 2.DENİZ Sk., 1.HARDAL Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19385-11476)
- GAZİ Mh., 1415. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19393-28002 tm)
- SİNANOBA Mh., İBRAHİMZADE Cd., ŞÜKRÜ Sk., ŞEBBOY Sk., ÇARMIKLI Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19394-24365 24302)
- ORUÇREİS Mh., EGE Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18555-18213)
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