Elektrikler ne zaman gelecek? 11 Åžubat elektrik kesintisi programÄ±

BEDAÅž ve AYEDAÅž arÄ±za onarÄ±m bakÄ±m ve yatÄ±rÄ±m tesislerinin devreye alÄ±nmasÄ± iÃ§in yapÄ±lan â€˜PlanlÄ± BakÄ±m ve Ä°yileÅŸtirme Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ± Elektrik Kesintisi ProgramÄ±â€™ kapsamÄ±nda enerji verilemeyecek yerlerin listesini paylaÅŸtÄ±.Â



BEDAÅž 11 ÅžUBAT KESÄ°NTÄ° PROGRAMI



- CUMHURÄ°YET Mh., DÃ–NENCE Sk., LADÄ°K Sk., TARABYA Mh., GÃœL Sk., KIRMIZI Ã‡IKMAZI Sk., LALE Sk., SENA Ã‡IKMAZI Sk., Ã‡AMLIK Sk., Ã‡Ä°ÄžDEM Sk., KARANFÄ°L Sk., MENEKÅžE Sk., Ã‡AÄžDAÅž Sk., (SARIYER Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:30-14:30 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(20969-4494)



- KAZIM KARABEKÄ°R Mh., 830. Sk., (GAZÄ°OSMANPAÅžA Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-17:00 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(20868-28204 tm)



- AKÅžEMSEDDÄ°N Mh., AÅžIK MAHSUNÄ° ÅžERÄ°F Cd., OKURLAR Cd., KAZIM KARABEKÄ°R Cd., DOÄžAN ARASLI Bul., ATALAY Cd., Ä°NÃ–NÃœ Cd., 287. Sk., 286. Sk., 288. Sk., 289. Sk., Ä°NCÄ°RTEPE Mh., 278. Sk., 280. Sk., 281. Sk., TURGUT Ã–ZAL Cd., Ä°NÃ–NÃœ Cd., (ESENYURT Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 02:00-04:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(20683-21634 21633 21632 21631 20030 20202 22737 27405 22226 20289 20290 21354 21592 )



- Ã‡Ä°LÄ°NGÄ°R Mh., SEMRA Sk., GÃ–RKEM Sk., (ARNAVUTKÃ–Y Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-17:00 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(20747-29500)



- BEÅžYOL Mh., 1.Ä°NÃ–NÃœ Cd., Ã‡AMLIBEL Sk., CAMÄ° Sk., BEÅžYOL YAN YOLU Sk., Ã‡Ä°MEN Sk., (KÃœÃ‡ÃœKÃ‡EKMECE Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-12:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(20963-11544)



- CEBECÄ° Mh., 2525. Sk., 2535. Sk., 2537. Sk., 2542. Sk., 2544. Sk., 2546. Sk., 2548. Sk., 2550. Sk., 2552. Sk., 2554. Sk., 2556. Sk., (SULTANGAZÄ° Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 08:00-12:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(20756-28511 TM)



- ESENTEPE Mh., 2398/1. Sk., (SULTANGAZÄ° Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-17:00 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(20861-28296 TM)



- BAÅžAKÅžEHÄ°R Mh., PREVEZE Sk., Ä°SHAKPAÅžA Sk., ULUBATLI HASAN Cd., OLÄ°MPÄ°YAT Bul., (BAÅžAKÅžEHÄ°R Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 10:00-14:00 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(20918-12591-12701)



- ATÄ°KALÄ° Mh., BEYCEÄžÄ°Z Cd., DOLAPLI BOSTAN Sk., KALECÄ° Ã‡IKMAZI Sk., KURTAÄžA Ã‡EÅžMESÄ° Sk., MEHMET DEDE Sk., MEHMETAÄžA CAMÄ°Ä° Sk., NUREDDÄ°N TEKKESÄ° Sk., SARAYAÄžASI Cd., SELVÄ°LÄ° KUYU Sk., TERCÃœMAN YUNUS Sk., Ã‡ARÅžAMBA DEÄžÄ°RMENÄ° ARALIÄžI Sk., Ã‡ARÅžAMBA DEÄžÄ°RMENÄ° Sk., BALAT Mh., TAVUKÃ‡U ABDULLAH Sk., DERVÄ°Åž ALÄ° Mh., DÄ°LMAÃ‡ Sk., (FATÄ°H Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-13:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(20878-2206 TM)



- BALAT Mh., FAL Sk., FETHÄ°YE Cd., FETHÄ°YE CAMÄ°Ä° AVLUSU Ã‡IKMAZI Sk., FETHÄ°YE KAPISI Sk., FETHÄ°YE MEDRESESÄ° Sk., HACI Ä°BRAHÄ°M Ã‡IKMAZI Sk., HACI Ä°BRAHÄ°M Sk., KALPAKÃ‡I Ã‡EÅžMESÄ° Sk., KALPAKÃ‡I Ã‡EÅžMESÄ° YOKUÅžU Sk., KAZANCI SELÄ°M Sk., KÃ–ROÄžLU Sk., MERDANE Sk., MERMERÅžAHÄ° Sk., ÅžAÄ°R NÄ°YAZÄ° Sk., Ã‡ORBACI Ã‡EÅžMESÄ° Sk., DERVÄ°Åž ALÄ° Mh., HACI Ä°BRAHÄ°M Sk., (FATÄ°H Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 13:00-16:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(20879-2263 TM )



- HADIMKÃ–Y Mh., MEVLANA Cd., CAHÄ°T SITKI TARANCI Cd., ÅžEBEKE Cd., (ARNAVUTKÃ–Y Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 10:00-16:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(20909-22894-22893-22892-22891-22890-22238-27331-22240-22238-22239-22895)



- LEVAZIM Mh., YAZGÃœLÃœ Sk., (BEÅžÄ°KTAÅž Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 12:00-15:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(20913-3974)



- CUMHURÄ°YET Mh., BEDÄ°R Sk., BEREKET Sk., ERTUÄžRULGAZÄ° Cd., HENDEK Sk., HÃœRRÄ°YET Sk., MÃœCAHÄ°T Sk., NECÄ°P FAZIL Cd., RAHMET Sk., UHUD Sk., YILDIZ Sk., ÅžEHADET Sk., (SULTANGAZÄ° Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-17:00 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(20929-28123 tm)



- ZÃœBEYDE HANIM Mh., 1426. Sk., 1464. Sk., (SULTANGAZÄ° Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-17:00 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(20945-28031 TM)



- MEHMET NESÄ°H Ã–ZMEN Mh., KAVAKLI Sk., SAVAÅž Cd., PELÄ°T Sk., EMEK Sk., ZEKÄ° Sk., BARIÅž Sk., MEÅžE Sk., SAVUR Sk., (GÃœNGÃ–REN Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 10:00-14:00 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(20906-650)



- MEHMET NESÄ°H Ã–ZMEN Mh., SAVAÅž Cd., PELÄ°T Sk., KAVAKLI Sk., ZEKÄ° Sk., EMEK Sk., BARIÅž Sk., AKÃ‡AAÄžAÃ‡ Sk., SAVUR Sk., (GÃœNGÃ–REN Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 10:00-18:00 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(20908-655)



- LEVAZIM Mh., AKAR Sk., (BEÅžÄ°KTAÅž Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-13:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(20910-3945)



- LEVAZIM Mh., KORU Sk., (BEÅžÄ°KTAÅž Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 11:00-14:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(20912-3957)



- GÃœLBAHAR Mh., BAHÃ‡ECÄ°LER Sk., GÃœNDOÄžAN Sk., ÅžEKERCÄ°LER Sk., BALABAN Sk., UYSAL Sk., GAYRET Sk., ELÄ°F Sk., SALÄ°H TOZAN Sk., OTELLO KAMÄ°L Sk., (ÅžÄ°ÅžLÄ° Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-17:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(20932-9198 T.M.)



- Ã‡AÄžLAYAN Mh., HAMAM Sk., Ã–ZBEK Sk., OKUL Cd., HÃœRRÄ°YET Mh., KAVAK Sk., HUDUT Sk., AKASYA Sk., (KAÄžITHANE Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-17:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(20933-9327 T.M.)



- ARNAVUTKÃ–Y MERKEZ Mh., ESKÄ° EDÄ°RNE ASFALTI Cd., SEFER Sk., SÃœHEYL Sk., ÅžENER Sk., (ARNAVUTKÃ–Y Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 12:00-14:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(20940-28800)



- BEÅžYOL Mh., 1.Ä°NÃ–NÃœ Cd., FABRÄ°KALAR Cd., BEÅžYOL YAN YOLU Sk., (KÃœÃ‡ÃœKÃ‡EKMECE Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 13:00-16:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(20965-11296)

- ZUHURATBABA Mh., AK MESCÄ°T Sk., AYDINLAR Sk., BESTEKAR RAUF YEKTA Sk., DEMÄ°RKAPI Cd., KUBÄ°LAY Sk., TAMBURACI OSMAN Sk., VANKULU Sk., YENÄ° Ä°NCÄ°RLÄ° YOLU Sk., YÃœCE TARLA Cd., ZUHURATBABA Cd., (BAKIRKÃ–Y Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 10:00-12:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(20897-1096)

- ORUÃ‡REÄ°S Mh., 603. Sk., (ESENLER Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-17:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(20927-18256)



- BAÄžLARBAÅžI Mh., ADSIZ NEFER Cd., ALEV Ã‡IKMAZI Sk., ATEÅž Sk., BAÄžLARBAÅžI Cd., BAÄžLAMA Sk., DERYA Sk., DESTEGÃœL Sk., EMEK Sk., KAPLAN Sk., HAÅžÄ°M YILMAZ Cd., MÄ°THATPAÅžA Sk., PLEVNE KAHRAMANLARI Sk., PÄ°YALE Sk., ÅžEHÄ°T ÃœMÄ°T GÃœNAYDIN Sk., SU Ã‡Ä°Ã‡EÄžÄ° Sk., ÃœNLÃœ Sk., Ä°NCÄ°RLÄ° Sk., (GAZÄ°OSMANPAÅžA Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 08:00-12:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(20950-28324 TM)



- BATTALGAZÄ° Mh., 306. Sk., DERE YOLU Sk., (ESENYURT Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-17:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(20999-21594)



- ORTAKÃ–Y Mh., (SÄ°LÄ°VRÄ° Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-17:00 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(20931-25004-25979-25087-25085)



- YILDIZTABYA Mh., BERCESTE Sk., BEYZA Sk., DÄ°VRÄ°ÄžÄ° Sk., EYNESÄ°L Sk., GÃœNDOÄžDU Sk., SERÄ°N Sk., TEMAÅžA Sk., UZUN Sk., YAYLABAÅžI Sk., ZAMBAK Sk., (GAZÄ°OSMANPAÅžA Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 12:00-15:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(20951-28350 TM)



- TARABYA Mh., HAN Ã‡AYIRI YOLU Sk., (SARIYER Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 11:30-16:30 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(20973-4280)



- GÃœZELCE Mh., Ã‡EMBER Sk., SAKA Sk., SAYDAM Sk., GÃœVERCÄ°N 2 Sk., BADEM Sk., ARDIÃ‡ Sk., GÃœNEÅž Cd., (BÃœYÃœKÃ‡EKMECE Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-16:0020956-24188 24189 24151 24152 24153)



- GÃ–KÃ‡EALÄ° Mh., GÃ–KÃ‡EALÄ° Cd.DESÄ° Sk., SUBAÅžI Mh., (Ã‡ATALCA Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-17:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(20959-23390 23023 23600 23697 23134 23457 23685)



- BEÅžYOL Mh., KARADENÄ°Z Sk., 1.Ä°NÃ–NÃœ Cd., FABRÄ°KALAR Cd., (KÃœÃ‡ÃœKÃ‡EKMECE Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-12:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(20964-11170)



- YEÅžÄ°LKENT Mh., AHMET ARÄ°F Cd., G-82 Sk., (AVCILAR Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:00-17:00 saatleri arasÄ±nda YatÄ±rÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21014-27557)



- TARABYA Mh., PAMUK Sk., (SARIYER Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 09:30-14:30 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(20974-4248)



- BALMUMCU Mh., MORBASAN Sk., (BEÅžÄ°KTAÅž Ä°lÃ§esi) ve civarÄ±nda 10:00-18:00 saatleri arasÄ±nda BakÄ±m ProgramÄ± Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼resince Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸiâ€™ni de gÃ¶zeterek elektrik kesintisi yapÄ±lacaktÄ±r.(21021-3931)

AYEDAÅž 11 ÅžUBAT KESÄ°NTÄ° PROGRAMI

KADIKÃ–Y

10:00 - 15:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ZÃœHTÃœPAÅžA - Sokak: MÃœNÄ°R NURETTÄ°N SELÃ‡UK

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ZÃœHTÃœPAÅžA - Sokak: KOLEJ

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ZÃœHTÃœPAÅžA - Sokak: ITRÄ°DEDE

KARTAL

09:00 - 18:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: KARLIKTEPE - Sokak: HIZIRREÄ°S

MALTEPE

09:00 - 14:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: BAÄžDAT

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: TURGUT Ã–ZAL

09:00 - 18:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: CEVÄ°ZLÄ° - Sokak: FATMA Ã‡AVUÅž

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: CEVÄ°ZLÄ° - Sokak: FÃœSUN

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: CEVÄ°ZLÄ° - Sokak: ALTAN

09:00 - 18:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â

elde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: CEVÄ°ZLÄ° - Sokak: TUGAY YOLU

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: CEVÄ°ZLÄ° - Sokak: SAVAÅž

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: CEVÄ°ZLÄ° - Sokak: BUKET

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: ZÃœMRÃœTEVLER - Sokak: NÄ°L

09:00 - 18:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: CEVÄ°ZLÄ° - Sokak: BAÄžDAT

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: CEVÄ°ZLÄ° - Sokak: HIZIR REÄ°S

09:00 - 18:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: FEYZULLAH - Sokak: BAÄžDAT

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: CEVÄ°ZLÄ° - Sokak: BAÄžDAT

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: CEVÄ°ZLÄ° - Sokak: KORUMA Ã‡IKMAZI

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: CEVÄ°ZLÄ° - Sokak: COÅžKUNLAR

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: CEVÄ°ZLÄ° - Sokak: KARAKAÅž

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: CEVÄ°ZLÄ° - Sokak: PÄ°RÄ° REÄ°S

09:00 - 18:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: CEVÄ°ZLÄ° - Sokak: BAÄžDAT

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: CEVÄ°ZLÄ° - Sokak: GÃœVENLÄ°

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: CEVÄ°ZLÄ° - Sokak: HIZIR REÄ°S

09:00 - 13:00 saat aralÄ±ÄŸÄ±ndaÂ Â Â Â Â Â Â

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: BAHÃ‡ELÄ°EVLER - Sokak: SELVÄ°

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: KÃœÃ‡ÃœKSU - Sokak: TORAMANLAR

Belde/KÃ¶y: MERKEZ - Mahalle: KÃœÃ‡ÃœKSU - Sokak: YAZMALI

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