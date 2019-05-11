Elektrikler ne zaman gelecek? 11 Mayıs 2019 Cumartesi günü planlı kesinti programı
BEDAŞ, 11 Mayıs 2019 'da İstanbul Avrupa Yakası’nda yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden yayınladı. Planlı elektrik kesintisi programına göre, Bahçelievler, Esenyurt, Güngören, Fatih ve Beşiktaş’ın bazı ilçelerine elektrik verilemeyecek. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? 11 Mayıs 2019 Cumartesi günü planlı kesinti programı
- KOCASİNAN MERKEZ Mh., CİHAN 1 Sk., EBRU Sk., MAHMUTBEY Cd., PAŞA Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23383-31052)
- AŞIK VEYSEL Mh., HADIMKÖY - BAHÇEŞEHİR YOLU Cd., ESENKENT BAHÇEŞEHİR YOLU Cd., TALATPAŞA Cd., FIRAT Sk., KIZILIRMAK Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23507-22212 20023 20024)
- PINAR Mh., 1271. Sk., 1281. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23495-21628)
- AŞIK VEYSEL Mh., 1680. Sk., ARAS Sk., ATATÜRK Bul., ÇORUH Sk., FIRAT Sk., HADIMKÖY - BAHÇEŞEHİR YOLU Cd., RESNELİ NİYAZİ Sk., TALATPAŞA Cd., VEDAT ALTUN Sk., YEŞİLIRMAK Sk., ESENKENT BAHÇEŞEHİR YOLU Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., SEDA Sk., PAZARTÜRK Cd., PINAR Sk., ŞİRİNEVLER Sk., YEŞİLTEPE Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23506-20017 20018 20019 20020 20021 20589 22211 20022 22212 20023 20024)
- GÜVEN Mh., CAMİ Sk., ESKİ LONDRA ASFALTI Cd., PARLAR Sk., TAĞMAÇ Sk., İNÖNÜ Cd., HANZER Sk., CAMİ ÇIKMAZI Sk., BELDE Sk., MARMARA Cd., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23532-090)
- GÜVEN Mh., CAMİ ÇIKMAZI Sk., ESKİ LONDRA ASFALTI Cd., BELDE Sk., TAĞMAÇ Sk., PARLAR Sk., CAMİ Sk., MARMARA Cd., İNÖNÜ Cd., HANZER Sk., KAHRAMAN Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23534-089)
- MOLLA FENARİ Mh., CELAL FERDİ GÖKÇAY Sk., CERİDEHANE Sk., SELVİLİ MESCİT Sk., ŞEREFEFENDİ Sk., TASVİR Sk., HOBYAR Mh., TÜRKOCAĞI Cd., ALEMDAR Mh., BAB-I ALİ Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 17:00-20:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23601-2112 TM)
- MOLLA FENARİ Mh., CERİDEHANE Sk., SELVİLİ MESCİT Sk., TASVİR Sk., TÜRKOCAĞI Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 17:00-20:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23604-2218 TM)
- PİRİNÇÇİ Mh., ÇAMPINAR Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23608-28045 TM)
- EKİNOBA Mh., FEVZİ ÇAKMAK Cd., ORHAN VELİ Sk., KAYNARCA Sk., BİLGE 2 Sk., DANTEL Sk., EBRULİ Sk., ŞEHNAZZADE Sk., YILDIZ 3 Sk., ARAF Sk., CİVAN Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23678-24203)
- AKAT Mh., MELODİ Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23650-3444)
- ZEKERİYAKÖY Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23655-4421)
- ADNAN MENDERES Mh., ŞAİR Sk., CESUR Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23659-28578)
- AKAT Mh., TEPECİK YOLU Sk., MELODİ Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23649-3066)
- ÖMERLİ Mh., HADIMKÖY-ÖMERLİ Cd., RİSALET Sk., MEZARLIK Sk., OKUL ÇIKMAZI Sk., ÖMERLİ Sk., PALANDÖKEN Cd., ÜMİT Sk., YAMAÇ Sk., SERCAN Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23652-20124 ,27534,23384)
- YENİGÜN Mh., 15/1. Sk., 15/A Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23653-18609)
- AKÖREN Mh., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23682-23004 23003 23308 23351 23479 23498 23571 23611)
- MURAT ÇESME Mh., ESKİ SİLİVRİ Cd., E5 LONDRA ASFALTI Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23677-24346 24170)
- KAVAKLI Mh., DENİZ AKTAŞ Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23679-21916-21954-21855)
- SANCAKTEPE Mh., MİLLET Cd., GÜRPINAR Cd., HAMİT Sk., GÜVERTE Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23687-25099 -26351 )
- AKAT Mh., MELODİ Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23651-3281)
- İMRAHOR Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23662-28446-29517-29083-29210-29515-29541-29542-29596-29629-40735-29892-41990)
- İZZET PAŞA Mh., ABİDE-İ HÜRRİYET Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 08:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23664-9085 T.M.)
- ORUÇREİS Mh., TEKSTİLCİLER Cd., TURGUT REİS Mh., 400. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23669-18310)
- ORUÇREİS Mh., TEKSTİLCİLER Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23670-18307)
- TURGUT REİS Mh., 400. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23671-18311)
- TURGUT REİS Mh., 400. Sk., ORUÇREİS Mh., TEKSTİLCİLER Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(23672-18313)
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