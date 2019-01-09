Elektrikler ne zaman gelecek? 10 Ocak BEDAŞ planlı elektrik kesintisi programı
Elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı, İstanbul'da ikamet eden binlerce vatandaş tarafından sorgulanmaya başladı. İstanbul'un birçok ilçesinde yapılacak olan planlı kesintiler için BEDAŞ tarafından program yayınlandı. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte, 10 Ocak BEDAŞ planlı elektrik kesintisi programı.
İstanbul'un birçok ilçesinde yaşanacak olan elektrik kesintisi için araştırmalar sürmeye devam ediyor. İstanbul'un farklı semtlerinde yaşayan vatandaşlar, bir aksilik yaşamamak için BEDAŞ'ın planlı kesinti programına göz atıyor. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte, 10 Ocak BEDAŞ planlı elektrik kesintisi programı.
10 Ocak 2019 Perşembe günü planlı kesinti programı
- BAHÇEŞEHİR 1. KISIM Mh., AKLEYLEK Sk., ARDIÇ Cd., AĞAÇKAKAN Sk., CENK KORAY Cd., SAKA Sk., SERÇE Sk., SÜZER Bul., AKDENİZ Cd., BÜLBÜL Cd., MARMARA Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 02:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19791-11313,11314,11315,11316,11317,11318,11387,11319,11320)
- BAHÇEŞEHİR 1. KISIM Mh., AĞAÇKAKAN Sk., AKLEYLEK Sk., ARDIÇ Cd., CENK KORAY Cd., DALGIÇKUŞU Cd., EBABİL Sk., KEMAL SUNAL Cd., SÜZER Bul., SAKA Sk., SERÇE Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19792-11387,11319,11320)
- YENİBOSNA MERKEZ Mh., ARİF AĞA Sk., PROF.DR.M.NEVZAT PİSAK Cd., NURETTİNBEY Sk., BİLLUR 2 Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19966-31183)
- ÇİLİNGİR Mh., GÖRGÜLÜ Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19930-29388)
- AKŞEMSETTİN Mh., AKDENİZ Cd., BALİPAŞA Cd., BATTALGAZİ Sk., CAZİP Sk., HALICILAR Cd., HEMDEM Sk., HEVESKAR Sk., OCAKLI Sk., SARIGÜZEL Cd., VATANDAŞ Sk., ZÜLALİ ÇEŞMESİ Sk., ŞEHİT TEĞMEN MEHMET SARPER ALUS Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19940-2399 TM)
- YENİBOSNA MERKEZ Mh., ZİYA TAŞKENT Sk., ŞEHİT SELİM AYAYDIN Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 08:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19965-31181)
- YENİBOSNA MERKEZ Mh., ZİYA TAŞKENT Sk., GÜNEŞLİ YOLU Cd., ŞEHİT SELİM AYAYDIN Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19967-31576)
- ADNAN KAHVECİ Mh., GÜZEL Sk., ATAKENT Cd., KURTULUŞ Cd., SEDEF Sk., ÇELTİK Sk., UYGAR Sk., İNÖNÜ Cd., DEREAĞZI Mh., YEDİTEPE Cd., BUĞDAY Sk., SERİNPINAR Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19960-22300)
- ORTAMAHALLE Mh., AY Sk., FIRAT Sk., CEYHAN Sk., AYDIN Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 12:30-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19991-8797)
- YENİBOSNA MERKEZ Mh., BURHANBEY Sk., ÜZEYİRAĞA Sk., HALİL ÇAVUŞ Sk., NURETTİNBEY Sk., GÜNEŞLİ YOLU Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 08:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19964-31119)
- ARNAVUTKÖY MERKEZ Mh., BARBAROS HAYRETTİN PAŞA Cd., GÜZEL Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20019-29585)
- CEBECİ Mh., 2480. Sk., 2481. Sk., 2482. Sk., 2483. Sk., 2484. Sk., 2485. Sk., 2485/1. Sk., 2486. Sk., 2486/1. Sk., 2487. Sk., 2488. Sk., 2489. Sk., 2490. Sk., 2495. Sk., 2496. Sk., 2497. Sk., 2499. Sk., 2500. Sk., 2500/1. Sk., 2501. Sk., 2502. Sk., 2503. Sk., 2504. Sk., 2505. Sk., 2506. Sk., 2507. Sk., 2508. Sk., 2509. Sk., ATATÜRK Bul., Y Cd., V Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20065-28362 TM)
- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., DOĞU YOLU Sk., İSTANBUL Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20116-9351)
- ORTAMAHALLE Mh., UYGUR Cd., BAĞLAR Cd., KIRGIZ Sk., YEŞİL Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19990-8614)
- MASLAK Mh., AKASYA Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20007-4541)
- KAYABAŞI Mh., ŞAMLAR Mh., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20011-KASİAD 29899 TM28584 TM 28462 TM 28429 TM 28228 TM 28554 TM 28555 TM 29723 TM 29889 TM 28488 TM 29096 TM)
- HACIMAŞLI Mh., HACIMAŞLI-HARAÇÇI Cd., GÜLİSTAN Sk., GÜLPINAR Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20014-29342)
- ARNAVUTKÖY MERKEZ Mh., 23 NİSAN Cd., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., GENÇ OSMAN Cd., KARATAY Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 11:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20017-28260)
- CEBECİ Mh., 2587. Sk., 2594. Sk., 2595. Sk., 2596. Sk., 2597. Sk., 2598. Sk., 2599. Sk., 2600. Sk., 2601. Sk., 2602. Sk., 2603. Sk., 2604. Sk., 2605. Sk., 2606. Sk., 2607. Sk., 2608. Sk., 2610. Sk., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20067-28398 TM)
- YEŞİLKENT Mh., ATATÜRK Cd., G-573 Sk., G-574 Sk., G-835 Sk., G-126 Sk., G-605 Sk., G-148 Sk., G-147 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20096-20673-20533)
- ARNAVUTKÖY MERKEZ Mh., 23 NİSAN Cd., KARATAY Sk., FATİH Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 23:00-01:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20081-28260)
- CELALİYE Mh., EGELİ Sk., ŞİLE Sk., AKDENİZ Cd., YALIKAVAK Sk., KAPADOKYA Sk., KAMİLOBA Mh., ÇAKIL YOLU Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında OVAYENİCE Mh., DURU Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20125-24472 24377 24180 24343 24007 24030 24442)
- NURTEPE Mh., ALTUĞ Sk., ARA MENEKŞE Sk., ARI Cd., BAL Sk., BEDİR Sk., BALSUYU Sk., DİYAR Sk., GÜNEY Sk., IRMAK Sk., İSMET Sk., KINA Sk., KISMET Sk., LEYLAK Sk., MALTA Sk., MENEKŞE Sk., MUTLUCAN Sk., ÖLÇÜ Sk., ÖZELLER Sk., PETEK Sk., SEDEF Cd., SEZGİN Sk., SOKULLU Cd., ŞEHİT MUSTAFA BURCU Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 12:00-19:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20117-9074)
- KOCASİNAN MERKEZ Mh., AHLAT Sk., KARANFİL 2 Sk., ORDU Cd., NADİDE Sk., MİMAR SİNAN Cd., ÇİÇEK Sk., KEMAL SUNAL Cd., MAHMUTBEY Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20099-119)
- KADIKÖY Mh., FABRİKALAR Cd., GAZİTEPE Mh., ÜSTÜN Sk., AYBAR Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20110-26095-25926-25290-25421-25431-25703-25810-25634-26483-25734-25834-26511-26215-25409-25365-25432-25779-25828-25597-25266-26110-25595-25553)
- KAVAKLI Mh., BATI TRAKYA Bul., AYAZMA Cd., MARMARA Cd., İSTANBUL Cd., TURGUT ÖZAL Cd., SAHİL Mh., MARMARA Cd., ANAFARTALAR Sk., DEREAĞZI Mh., ZİYA GÖKALP Cd., ULUBATLI HASAN Sk., KORUKENT Cd., HASAN TAHSİN Cd., ÖMER SEYFETTİN Cd., SERİNPINAR Cd., GÜRPINAR Mh., ERTUĞRUL Sk., PEKMEZ Cd., HASAN TAHSİN Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20118-20329-27108-27035-22619-22612-22556-22435-22411-22324-22319-22317-22316-22315-22166-22137-22054-22048-22046-21887-21755-21510-21452-21416-21195)
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