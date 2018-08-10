Elektrikler ne zaman gelecek? 10 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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10.08.2018 - 11:54, Son Güncelleme:

Elektrikler ne zaman gelecek? 10 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi

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Elektrikler ne zaman gelecek? 10 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi

Elektrik kesintisi, 10 Ağustos Cuma günü İstanbul'da ikamet eden birçok vatandaşın araştırdığı konu oldu. Esenyurt, Ataşehir, Bağcılar ve birçok ilçede planlı kesinti gerçekleştiren ekipler, bakımın tamamlanacağı saatleri açıkladı. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek ? İşte, 10 Ağustos İstanbul'da elektrik kesintisi yapılan yerler ve detaylı bilgiler

Elektrik kesintisi, 10 Ağustos Cuma günü sorgulanmaya başlandı. Birçok ilçede gerçekleştirilen kesintilerin ardından İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek sorusuna cevap arayan vatandaşlar, sorgulamalarını sürdürüyor. İşte, elektrik kesintisi yapılan ilçeler ve detaylı bilgiler

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

ATAŞEHİR

09:00 - 12:00 saat aralığındaMahalle: BARBAROS - Sokak: BARBAROS 
09:30 - 17:30 saat aralığındaMahalle: ESATPAŞA - Sokak: ZİYA GÖKALP 
Mahalle: ÖRNEK - Sokak: DUTLUBAHÇE 
Mahalle: ÖRNEK - Sokak: DEMOKRASİ 
Mahalle: ÖRNEK - Sokak: NAMIK 
Mahalle: ÖRNEK - Sokak: PEYAMİ SAFA 
Mahalle: ÖRNEK - Sokak: FEHMİ TOKAY 
Mahalle: ÖRNEK - Sokak: DEĞİŞİM 
Mahalle: ÖRNEK - Sokak: TEMİZEL 
Mahalle: ÖRNEK - Sokak: LATİFE 
Mahalle: ÖRNEK - Sokak: ERCÜMENT BATANAY 
09:00 - 17:00 saat aralığındaMahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ÇAYIR 
Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: SAĞLIK 
Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: DESTAN 

OLU Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 16:00-21:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16369-3684)

- HÜSEYİNAĞA Mh., BALO Sk., BÜYÜK BAYRAM Sk., HALAS Sk., İSTİKLAL Cd., KAMERİYE Sk., KÜÇÜK BAYRAM Sk., NEVİZADE Sk., TARLABAŞI Bul., YEŞİLÇAM Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16370-3314)

- KEÇECİ PİRİ Mh., DONANMA Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16559-5004)

- UĞUR MUMCU Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 07:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16403-28450 tm)

- 75. YIL Mh., 1338. Sk., 1338/1. Sk., 1339. Sk., 1340. Sk., 1340/1. Sk., 1341. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 00:10-07:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16459-29315 tm)

- ÇIRÇIR Mh., DÖNMEZ Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16510-28864 TM )

- ZEKERİYAKÖY Mh., ACARLAR-MEŞE Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16547-4385)

- MALKOÇOĞLU Mh., 315. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16552-28346 tm)

- 75. YIL Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 00:00-06:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16402-29315 tm)

- HÜRRİYET Mh., AKGÜN Sk., AKIN Sk., ATATÜRK Cd., AYGÜN Sk., CESUR Sk., ÇİÇEK Sk., HACI MEHMET Sk., HACIOĞLU Sk., HUZUR Sk., MORMENEKŞE Sk., KÖROĞLU Sk., KARANFİL Sk., KURTULUŞ ÇIKMAZI Sk., MENDERES Cd., NENE HATUN Sk., ÖZGÜR Sk., SAHABİLER Sk., YILDIRIM BEYAZIT Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 08:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16493-31048)

- GAZİ Mh., 1416. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16497-28507 tm)

- UĞUR MUMCU Mh., 2111. Sk., 2113. Sk., 2114. Sk., 2114/1. Sk., 2115. Sk., 2116. Sk., 2117. Sk., 2118. Sk., 2119. Sk., 2120. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 07:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16460-28450 tm)

- HAZNEDAR Mh., ERGENE Sk., MENDERES Cd., KINALI Cd., ORDU Sk., PANAYIR Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16517-711)

- HARAÇÇI Mh., AKÇA Sk., VARDAR Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16519-28818)

- GÜVEN Mh., ERGUVAN Sk., İNÖNÜ Cd., ÇALIŞLAR Sk., HANZER Sk., KAHRAMAN Sk., GELİNCİK Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16520-497)

- GÜZELTEPE Mh., ORBAY Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16487-28222)

- AKEVLER Mh., 1051. Sk., 1054. Sk., 1048. Sk., 1069. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16530-22552)

- ZEKERİYAKÖY Mh., ARIKÖY-ÇİĞDEM Sk., ARIKÖY-KARANFİL Sk., ARIKÖY-MEŞE Sk., ARIKÖY-ORKİDE Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16546-4383)

- YENİKÖY Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16548-29647)

- GÜZELTEPE Mh., ENDER Sk., NAZİK Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16561-28222)

- İNCEĞİZ Mh., İNCEĞİZ Cd.DESİ Sk., HANİCE Cd.DESİ Sk., ELBASAN Mh., İNCEĞİZ Cd.DESİ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16564-23397-23355-23339-23297-23331-23067-23089-23323-23783-23139-23211)

- OSMANGAZİ Mh., ASLANAĞZI Sk., TUNA Sk., GÜLBAHAR Sk., GÜNDOĞDU Sk., PAPATYA Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16544-21580)

- BAĞLARÇEŞME Mh., AHMET ARİF Cd., BAĞLARÇEŞME Cd., DOĞAN ARASLI Bul., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16529-20286-20894-22231-27231-20825-20653)

- TURGUT REİS Mh., 418. Sk., 421. Sk., 400. Sk., 416. Sk., 419. Sk., 518. Sk., 520. Sk., 420. Sk., 422. Sk., 423. Sk., 424. Sk., 425. Sk., 426. Sk., OKUL Cd., CAMİ Sk., ORUÇREİS Mh., 530. Sk., 532. Sk., 533. Sk., 535. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-21:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16560-18283)

- BALIKYOLU Mh., 464. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16554-TM:20509 DP:8)

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