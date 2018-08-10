Elektrikler ne zaman gelecek? 10 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi

Elektrik kesintisi, 10 Ağustos Cuma günü sorgulanmaya başlandı. Birçok ilçede gerçekleştirilen kesintilerin ardından İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek sorusuna cevap arayan vatandaşlar, sorgulamalarını sürdürüyor. İşte, elektrik kesintisi yapılan ilçeler ve detaylı bilgiler

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

ATAŞEHİR

09:00 - 12:00 saat aralığında Mahalle: BARBAROS - Sokak: BARBAROS 09:30 - 17:30 saat aralığında Mahalle: ESATPAŞA - Sokak: ZİYA GÖKALP

Mahalle: ÖRNEK - Sokak: DUTLUBAHÇE

Mahalle: ÖRNEK - Sokak: DEMOKRASİ

Mahalle: ÖRNEK - Sokak: NAMIK

Mahalle: ÖRNEK - Sokak: PEYAMİ SAFA

Mahalle: ÖRNEK - Sokak: FEHMİ TOKAY

Mahalle: ÖRNEK - Sokak: DEĞİŞİM

Mahalle: ÖRNEK - Sokak: TEMİZEL

Mahalle: ÖRNEK - Sokak: LATİFE

Mahalle: ÖRNEK - Sokak: ERCÜMENT BATANAY 09:00 - 17:00 saat aralığında Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ÇAYIR

Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: SAĞLIK

Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: DESTAN

OLU Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 16:00-21:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16369-3684)



- HÜSEYİNAĞA Mh., BALO Sk., BÜYÜK BAYRAM Sk., HALAS Sk., İSTİKLAL Cd., KAMERİYE Sk., KÜÇÜK BAYRAM Sk., NEVİZADE Sk., TARLABAŞI Bul., YEŞİLÇAM Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16370-3314)



- KEÇECİ PİRİ Mh., DONANMA Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16559-5004)



- UĞUR MUMCU Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 07:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16403-28450 tm)



- 75. YIL Mh., 1338. Sk., 1338/1. Sk., 1339. Sk., 1340. Sk., 1340/1. Sk., 1341. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 00:10-07:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16459-29315 tm)



- ÇIRÇIR Mh., DÖNMEZ Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16510-28864 TM )



- ZEKERİYAKÖY Mh., ACARLAR-MEŞE Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16547-4385)



- MALKOÇOĞLU Mh., 315. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16552-28346 tm)



- 75. YIL Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 00:00-06:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16402-29315 tm)



- HÜRRİYET Mh., AKGÜN Sk., AKIN Sk., ATATÜRK Cd., AYGÜN Sk., CESUR Sk., ÇİÇEK Sk., HACI MEHMET Sk., HACIOĞLU Sk., HUZUR Sk., MORMENEKŞE Sk., KÖROĞLU Sk., KARANFİL Sk., KURTULUŞ ÇIKMAZI Sk., MENDERES Cd., NENE HATUN Sk., ÖZGÜR Sk., SAHABİLER Sk., YILDIRIM BEYAZIT Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 08:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16493-31048)



- GAZİ Mh., 1416. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16497-28507 tm)



- UĞUR MUMCU Mh., 2111. Sk., 2113. Sk., 2114. Sk., 2114/1. Sk., 2115. Sk., 2116. Sk., 2117. Sk., 2118. Sk., 2119. Sk., 2120. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 07:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16460-28450 tm)



- HAZNEDAR Mh., ERGENE Sk., MENDERES Cd., KINALI Cd., ORDU Sk., PANAYIR Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16517-711)



- HARAÇÇI Mh., AKÇA Sk., VARDAR Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16519-28818)



- GÜVEN Mh., ERGUVAN Sk., İNÖNÜ Cd., ÇALIŞLAR Sk., HANZER Sk., KAHRAMAN Sk., GELİNCİK Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16520-497)



- GÜZELTEPE Mh., ORBAY Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16487-28222)



- AKEVLER Mh., 1051. Sk., 1054. Sk., 1048. Sk., 1069. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16530-22552)



- ZEKERİYAKÖY Mh., ARIKÖY-ÇİĞDEM Sk., ARIKÖY-KARANFİL Sk., ARIKÖY-MEŞE Sk., ARIKÖY-ORKİDE Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16546-4383)



- YENİKÖY Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16548-29647)



- GÜZELTEPE Mh., ENDER Sk., NAZİK Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16561-28222)



- İNCEĞİZ Mh., İNCEĞİZ Cd.DESİ Sk., HANİCE Cd.DESİ Sk., ELBASAN Mh., İNCEĞİZ Cd.DESİ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16564-23397-23355-23339-23297-23331-23067-23089-23323-23783-23139-23211)



- OSMANGAZİ Mh., ASLANAĞZI Sk., TUNA Sk., GÜLBAHAR Sk., GÜNDOĞDU Sk., PAPATYA Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16544-21580)



- BAĞLARÇEŞME Mh., AHMET ARİF Cd., BAĞLARÇEŞME Cd., DOĞAN ARASLI Bul., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16529-20286-20894-22231-27231-20825-20653)



- TURGUT REİS Mh., 418. Sk., 421. Sk., 400. Sk., 416. Sk., 419. Sk., 518. Sk., 520. Sk., 420. Sk., 422. Sk., 423. Sk., 424. Sk., 425. Sk., 426. Sk., OKUL Cd., CAMİ Sk., ORUÇREİS Mh., 530. Sk., 532. Sk., 533. Sk., 535. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-21:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16560-18283)



- BALIKYOLU Mh., 464. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(16554-TM:20509 DP:8)