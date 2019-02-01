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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.02.2019 - 09:21, Son Güncelleme:

Elektrikler ne zaman gelecek? 1 Şubat BEDAŞ elektrik kesintisi programı

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Elektrikler ne zaman gelecek? 1 Şubat BEDAŞ elektrik kesintisi programı

İstanbul Avrupa Yakası’ndaki bazı ilçelerden elektrik kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. 1 Şubat BEDAŞ programına göre, Bahçeşehir, Bağcılar, Arnavutköy, Güngören, Güngören gibi pek çok ilçeye Bakım Programı Çalışması süresince elektrik verilemeyecek. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte, BEDAŞ’ın 1 Şubat tarihli elektrik kesintisi programı

- BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., MUSTAFA KEMAL ATATÜRK Bul., BAĞIMSIZLIK Cd., NEZİH BARUT Cd., BESTE Sk., BUKET Sk., ÇİÇEK Sk., EBRU Sk., ERDİL Sk., FİLİZ Sk., KUZU Sk., NİSA Sk., PAZARTÜRK Cd., SAFİR Sk., ŞELALE Cd., ULUS Cd., TEKİNER Cd., DEMET Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20273-22359 20987 20986 20985 20980 20988 20631 20497 20318 20317 22627 22626 27131 27823)

- BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., MUSTAFA KEMAL ATATÜRK Bul., BAĞIMSIZLIK Cd., TEKİNER Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20275-22627 22626 27131 27823)

- EMİRGAN Mh., BOSTAN. Sk., BOYACIKÖY YOKUŞU Sk., FIRIN. Sk., HAKKAK YUMMİ Sk., MÜHENDİS Sk., SAKIP SABANCI Cd., ÇAM. Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20567-4215)

- DEMİRKAPI Mh., YAKUT Sk., MİNE Sk., ASLITÜRK Sk., BİLGE Sk., BAHADIR Sk., FATİH Mh., PAZAR Cd., BAĞLAR Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20591-31443)

- TAŞOLUK Mh., EGEMEN Cd., MEHMET AKİF ERSOY Mh., ATATÜRK Cd., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Mh., MALAZGİRT Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20527-29257-28267-28637)

- PTT EVLERİ Mh., AYHAN ARARAT Sk., BONCUK Sk., CAMİİ. Sk., KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN Cd., KARANFİL Sk., KEMAL PAŞA Sk., LALE... Sk., OKUL Cd., PARK Sk., YAVUZ SULTAN SELİM Cd., ŞEHİT SEDAT BAKACAK Sk., KAZIM KARABEKİR PAŞA Mh., ÇUVALCI Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20568-4153)

- DEMİRKAPI Mh., HALİDE EDİP ADIVAR Cd., LALE Sk., GÜL Sk., CENGİZ Sk., BAĞDAT Sk., BİRLİK Sk., 2. Sk., OSMANOĞLU Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20592-31130)

- MAREŞAL ÇAKMAK Mh., ORTAÇ Cd., İNÖNÜ Cd., ÖĞRETİCİ Sk., AYVACIK Sk., MAHMUDİYE Sk., AZAK Sk., ORHAN Cd., TAŞÇILAR Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20598-173)

- PİRİNÇÇİ Mh., BİBERİYE Sk., ARMUTLU Sk., 1.ÇALIŞKAN Sk., KAMERİYE Sk., KARAÇALI Sk., TOPRAKÇI Sk., ZİYADE Sk., PİRİNÇÇİ KÖY YOLU Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20607-29045 TM)

- MERKEZ Mh., ECE Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20632-9834 TM)

- BOĞAZKÖY İSTİKLAL Mh., BOLLUCA Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 02:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20637-28802-41615-29521-30504-28331-28733-28660-29414-29695-29525-29526-28153-29527-28455-29957-28624-28977-30502-29618-29195-28043)

- PİRİPAŞA Mh., BEZİRGAN Sk., DEREİÇİ Sk., İLK DURAK Sk., ÇAKIRKEYF Sk., HÖRGÜÇ Sk., ŞATAFATLI Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20657-3192)

- PİRİPAŞA Mh., KÜÇÜK PARMAKLIK ARKA Sk., KALAFATÇIBAŞI Sk., BACTAR Sk., SÜRÜCÜLER Sk., TENEKECİ Sk., KEÇECİ PİRİ Mh., MAHLÜL Sk., MÜVERRİH ALİ Cd., ÇÖP ÜSTÜ Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20658-3201)

- PİRİPAŞA Mh., AHBAP Sk., MÜZE Sk., KUMBARAHANE Cd., ŞABAN DERESİ Sk., YENİYOL ÇIKMAZI Sk., KETEN Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20659-3042)

- KARADENİZ Mh., 1128. Sk., 1128/1. Sk., 1128/3. Sk., 1137. Sk., 1139. Sk., 1140. Sk., 1141. Sk., 1142. Sk., 1143. Sk., 1144. Sk., 1170/1. Sk., 1170/3. Sk., 1171. Sk., 1172. Sk., 1173. Sk., 1174. Sk., ERTUĞRUL GAZİ Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20665-28095 TM)

- ESENTEPE Mh., 2402. Sk., 2400. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20645-28296 TM)

- MERKEZ Mh., ABDİ İPEKÇİ Cd., ZİYA PAŞA Cd., ZİYA GÖKALP Cd., ŞEMSİ PAŞA Sk., SÜLEYMAN NAZİF Sk., MERTER Sk., ALİ PAŞA Sk., ÖZYURT Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20631-706)

- YEŞİLKENT Mh., AHMET ARİF Cd., G-82 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20695-27557)

- AYAZAĞA Mh., AYAZAĞA CENDERE Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında MİTHATPAŞA Mh., ESKİ KEMERBURGAZ YOLU Cd., MİMAR SİNAN Mh., KEMERBURGAZ YOLU Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 10:30-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20704-9773 FİDERİ)

- İZZETTİN Mh., BÜLENT KARPAT Sk., NAFİ TALU Sk., HÜLYA CÖMERT Sk., İBRAHİM KOLCUOĞLU Sk., TAŞLI PARA Cd., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20663-23081 23435 23170)

- HALKALI MERKEZ Mh., DEREBOYU Cd., ÇALIŞKAN Sk., ÜDER ÇIKMAZI Sk., YONCA Sk., PEMBEGÜL Sk., 2.MENEKŞE Sk., TIĞILAY Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20706-1135/8)

- EVREN Mh., FEVZİ ÇAKMAK Cd., ULUBATLI Sk., 11/1. Sk., AKŞEMSETTİN Sk., HASAN Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20708-31833)

- GÜNEŞLİ Mh., ANAFARTALAR Cd., ÇİÇEK Sk., KARANFİL Sk., FİLİZ Sk., KİRAZ Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20709-31595) 

- CUMHURİYET Mh., ÖZLEM Cd., ÖZGE Sk., ERGENE Sk., ERKAL Sk., GÜLÇİN Sk., IŞIK Sk., KANER Sk., ŞAHİN 1 Sk., ARAS Sk., GÖKSU Sk., YILDIRAY ÇINAR Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20676-22112)

- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., İSTANBUL Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 14:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20711-9577,9253, 9441, 9709)

- SAKIZAĞACI Mh., İSTANBUL Cd., KENNEDY Cd., TAŞHAN Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 09:30-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20712-1105)

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