Elektrikler ne zaman gelecek? 1 Mayıs İstanbul elektrik kesintileri

BEDAŞ, İstanbul Avrupa Yakası’nda 1 Nisan Salı günü planlı kesintisi programını duyurdu. İstanbul’un birçok ilçe ve mahallesinde elektrik kesintisini uygulanacak. Bayrampaşa, Eyüp ve Zeytinburnu’nun bazı mahallelerine elektrik verilemeyecek.

- ORTAMAHALLE Mh., MALTEPE Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14709-8656)



- MURATPAŞA Mh., C BLOK Sk., D BLOK Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14711-8679)



- ALİ KUŞÇU Mh., BAŞMÜEZZİN Sk., BAŞİMAM Sk., BOYACI KAPISI Sk., FATİH Cd., FERAİZCİ Sk., FEVZİPAŞA Cd., MALTA ÇARŞISI Sk., İSLAMBOL Cd., BÜYÜK KARAMAN Cd., HULUSİ NOYAN Sk., KIZTAŞI Cd., MACAR KARDEŞLER Cd., MIHÇILAR Cd., NALBANT DEMİR Sk., TAYLASAN Sk., AT PAZARI MEYDANI Sk., ESKİ MUTAFLAR Cd., FATİH TÜRBESİ Sk., KESERCİLER Sk., AKŞEMSETTİN Mh., FEVZİPAŞA Cd., OKUMUŞ ADAM Sk., ŞEHİT KUBİLAY Sk., ZEYREK Mh., KIZTAŞI Cd., SIRIMCILAR Sk., TEZGAHÇILAR Sk., HÜSAMBEY Sk., ATATÜRK Bul., FETİH ŞEHİDİ Sk., HACI ÖMERPAŞA Sk., KENDİR Sk., KOVACILAR Sk., PİRİ Sk., SERDAB Sk., İMAM NİYAZİ Sk., BÜYÜK KARAMAN Cd., DÜLGEROĞLU Sk., GEMCİLER Sk., HAYDARBEY Cd., REFAH Sk., ÇIRÇIR Cd., HAYDAR Cd., HACI HASAN Sk., FENERCİ HÜSEYİN ÇIKMAZI Sk., İSKENDERPAŞA Mh., AÇIKLAR Sk., DOLAP Cd., ESKİ SARAÇHANE Sk., HORHOR Cd., KAMİLPAŞA Sk., KIZTAŞI Cd., MACAR KARDEŞLER Cd., YEŞİL TEKKE 1. ARALIĞI Sk., YEŞİL TEKKE 1. ÇIKMAZI Sk., AHMEDİYE Cd., AİLE Sk., DEĞNEKÇİ Sk., HACI SALİH EFENDİ Sk., HATTAT FEHMİ 1. ÇIKMAZI Sk., HATTAT FEHMİ 2. ÇIKMAZI Sk., HATTAT FEHMİ Sk., HAVLUCU Sk., KARAKADI Sk., MEHMET LÜTFÜ Sk., RAGIPBEY Sk., RAĞBET Sk., SOFULAR Cd., SOFULAR TEKKESİ Sk., SİMİTÇİ ŞAKİR Sk., HAMAM Sk., ÇINGIRAKLI ÇIKMAZI Sk., GİRDAP Sk., KIRMA TULUMBA Sk., MEÇHUL ASKER Sk., MOLLA HÜSREV Sk., OYUNBOZAN Sk., TAYYARECİ ORHAN Sk., YEŞİL TEKKE Sk., KALENDERHANE Mh., CEMAL YENER TOSYALI Cd., CEMAL YENER TOSYALI ÇIKMAZI Sk., ISLAH Sk., MOLLA HÜSREV Mh., AKİFPAŞA Sk., CEMAL YENER TOSYALI Cd., HİMMET Sk., REVANİ ÇELEBİ Sk., CİBALİ Mh., ATATÜRK Bul., BIÇAKÇI ÇEŞMESİ Sk., FİL YOKUŞU Sk., YENİ TULUMBA ÇIKMAZI Sk., İTFAİYE Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 23:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14672-2114 2360 2177 2166 2023 2025 2307 2376 2271 2719 2718 2015 2185)



- RAMİ CUMA Mh., TALİMHANE Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14712-8695)



- TOPÇULAR Mh., RAMİ KIŞLA Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 23:00-06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14598-8185)



- TOPÇULAR Mh., RAMİ KIŞLA Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 23:00-06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14599-8183)



- MALTEPE Mh., KARACABEY Sk., DOKUMACILAR SİTESİ Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 23:00-06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14607-8533)

- MURATPAŞA Mh., C BLOK Sk., D BLOK Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14710-8679)

- MALTEPE Mh., DOKUMACILAR SİTESİ Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 23:00-06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14605-8794)

- MALTEPE Mh., DOKUMACILAR SİTESİ Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 23:00-06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14608-8802)

- MALTEPE Mh., KARACABEY Sk., GÜMÜŞSUYU Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 23:00-06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14600-8253)

- MALTEPE Mh., GÜMÜŞSUYU Cd., KARACABEY Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 23:00-06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14601-8333)

- MALTEPE Mh., CEBE ALİ BEY Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 23:00-06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14606-8435)

- HOBYAR Mh., CEMAL NADİR Sk., HAKKI TARIK US Sk., HANIMELİ Sk., HOCAHANI Sk., HOCA KASIM KÖPRÜSÜ Sk., KÖPRÜCÜ Sk., BANKACILAR Sk., CELALBEY Sk., HAMİDİYE Cd., SULTAN HAMAMI Cd., VAKIF HANI Sk., YENİ CAMİİ ÇIKMAZI Sk., TAYA HATUN Mh., MAHMUTPAŞA YOKUŞU Cd., ÇARKÇILAR Sk., ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU Sk., RÜSTEMPAŞA Mh., TAHMİS Cd., YENİ CAMİİ Cd., MOLLA FENARİ Mh., ADEM YAVUZ Sk., ALİBABA TÜRBE Sk., NUR-U OSMANİYE Cd., VEZİRHANI Cd., ŞEREFEFENDİ Sk., TASVİR Sk., TEZKERECİ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 23:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(14678-2722 2374 2400 2705 2378)