Elektrikler ne zaman gelecek? 1 Eylül elektrik kesintisi
Yeni ayın ilk gününde İstanbul'dan elektrik kesintisi haberleri geliyor. İstanbul'un bazı semtlerinde BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından planlı bakım onarım çalışmalarının yanı sıra arıza kaynaklı elektrik kesintileri yaşanıyor. İşte, 1 Eylül 2019 elektrik kesintisi hakkında detaylar...
'Elektrikler ne zaman gelecek?' sorusu ikamet ettikleri ilçelerde pazar günü elektrik kesintisi olan vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İşte, BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan alınan bilgiler ışığında 'Elektrikler ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtı...
- ADNAN MENDERES Mh., ANADOLU Mh., ARNAVUTKÖY MERKEZ Mh., ATATÜRK Mh., BOĞAZKÖY İSTİKLAL Mh., HİCRET Mh., MAVİGÖL Mh., BOLLUCA Mh., ÇİLİNGİR Mh., DURUSU Mh., FATİH Mh., HARAÇÇI Mh., İMRAHOR Mh., İSLAMBEY Mh., KARLIBAYIR Mh., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Mh., MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., MEHMET AKİF ERSOY Mh., NENEHATUN Mh., TAŞOLUK Mh., TERKOS Mh., YAVUZ SELİM Mh., YUNUS EMRE Mh., BAKLALI Mh., BALABAN Mh., BOYALIK Mh., KARABURUN Mh., TAYAKADIN Mh., YASSIÖREN Mh., YENİKÖY Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 04:00-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27147-111011-28800-29798-28125-41617-41532-29418-30506-28328-29896-28260-28174-28149-30503-28805-28327-29349-29999-29350-28629-29092-28309-28681-29251-28439-29097-28431-28140-29585-28058-29586-28728-29657-29439-29440-29098-28639-29676-29372-28782-28433-29373-29522-29024-28751-29371-29864-28170-28793-28679-29519-29993-41615-29524-30504-28331-29733-28660-28043-28455-29957-28624-28972-30502-29618-29195-29695-29414-29526-29525-29527-28153-29923-28262-29216-28261-28430-29597-28750-29101-29399-28443-28801-28763-40970-28982-29090-29841-29348-29354-28743-28749-29207-29664-29377-28802-29404-29535-41339-29538-29102-28794-29958-28484-29466-29796-29379-41378-29528-29457-29849-29353-29643-29338-29787-29529-29537-28556-29645-29646-29021-29536-29209-28446-29517-29083-29210-40005-29515-29426-29541-41991-29542-29596-29086-41990-29892-29629-40735-28795-28796-29105-29106-29897-28038-29376-28787-29403-28792-29468-29456-29081-29700-29319-29556-29786-29549-29548-29087-28165-29545-40628-29544-29174-28461-28273-29411-28692-29701-29744-29712-28475-28477-29546-29785-28568-28384-28162-29252-29583-29584-29073-29816-29884-29388-29501-29502-29500-28789-28586-29264-28078-29910-28488-29539-41533-29587-29405-29540-28275-29419-29655-28820-29839-29104-29020-29480-28225-29538-41534-29292-29265-28637-29334-29257-28669-29987-28146-29497-29621-41998-29277-41997-29336-28680-40784-29400-29333-28785-29208-28817-29211-29431-29430-28786-41996-28585-41995-28578-29945-29212-29286-29595-29385-29384-29383-29382-29381-29380-29950-28440-41986-29346-28879-40345-41095-29213-29989-40002-41219-28948-29703-29605-28877-40003-40001-28878-29112-30514-28064-40018-29299-28674-29031-29557-30508-29144-30516-29066-28560-28885-28821-30505-28880-28722-41644-29571-29665-41635-28855-28861-28870-28871-28869-28872-28867-28866-28865-28856-28868-28019-29971-28883-29790-29576-29975-29259-30513-29483-28385-28400-28971-29647-29256-28847-28870-28876-29060-28230-29845-28543-30511-28807-28272-29268-29323-28748-28844-28737-28845-41093-41094-28651-28846-28441-28783-29289-28764-29868-29111-29660)
- GÜMÜŞYAKA Mh., CAHİT ARF Cd., BULANCAK Sk., TOPRAKBASTI Sk., HAYDARPAŞA Sk., TÜRBEKAPI Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27149-25800)
- SELİMPAŞA Mh., HAYATİ Sk., 5002. Sk., 5003. Sk., 5005. Sk., 5006. Sk., 5007. Sk., 5008. Sk., 5011. Sk., 5012. Sk., 5013. Sk., 600. Cd., 603. Cd., 6093. Sk., KAVAKLI Mh., KIBLE Sk., KURTBAY Sk., SELANİK Cd., TANTAVİ Cd., VAKAR Sk., HAZAR Sk., PAMUKOVA Sk., FULYA Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26822-24390 24352 24486 24478 24229 24155 24465 24123 24520 24389 24347 24464 24521 24065 24143 24551 24158 24292 24097 24067 24078 24285 24458 24538 24088 24305 24506 24193 24459 24392 24456 24086 24509 24533 24154 24077 24059 24487 24201 24291 24457 24503 24534 24251 24517 24540 24553 24438 24304 24519 24527 24236 24522 24223 24557 24089 24265 24507 24136 24068 24461 24455 24526 24080 24342 24313 24174 24446 24178 24441 24454 24209 24099 24536)
- BOLLUCA Mh., GÖKTEPE Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 08:30-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26942-28802-28484)
- BEYAZIT Mh., ÇADIRCILAR Cd., MERCAN CAMİİ ÇIKMAZI Sk., MERCAN HANI ÇIKMAZI Sk., MÜHÜRDAR EMİNPAŞA Sk., ŞEKER AHMETPAŞA Sk., TIĞCILAR Sk., MERCAN Mh., ÖRÜCÜLER KAPISI Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27053-2069)
- TERAZİDERE Mh., MANASTIR Cd., SİNAN Sk., GÜNEŞ Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27080-8677)
- MEŞRUTİYET Mh., AKKİRMAN Sk., HACI MANSUR Sk., KODAMAN Sk., MADALYON Sk., ŞEHİT İSMET ARMAĞAN Sk., VALİ KONAĞI Cd., TEŞVİKİYE Mh., GÜZEL BAHÇE Sk., HACI EMİN EFENDİ Sk., VALİ KONAĞI Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27095-3033)
- TERAZİDERE Mh., PARK Sk., DERYA Sk., 60. YIL Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27081-8038)
- HADIMKÖY Mh., ALPARSLAN Sk., HAŞİM İŞCAN Cd., ÖZGÜLER Sk., NİYAZ Sk., MUSTAFA İNAN Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27093-20868,27852,20048,21729,43975,20324,2296420902,27846,27568,22386,20592,21362,22262,22694,20513,27132,27444,20408,22720)
- 19 MAYIS Mh., DERE Sk., KÜÇÜK BAHÇE Sk., MEŞRUTİYET Mh., HALASKARGAZİ Cd., MATBAACI OSMANBEY Sk., SAMANYOLU Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27096-3972)
- HADIMKÖY Mh., PROF. MEHMET BOZKURT Cd., DR. MİTHAT MARTI Cd., ÖMERLİ Mh., HAKKI İLERİ Cd., GÜLCE Sk., İHSANGAZİ Sk., KASTAMONU Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27112-22750,27088,20556,27401,,27119,20956,20909,22706,20583,20780,27659,20550,21583,20779,27039,27087,27420,20362,20995,27127)
- EVREN Mh., HALKALI Cd., GÜR Sk., SABİA Cd., MAHMUTBEY Mh., ALTINDAL Sk., HALKALI Cd., DEMİRKAPI Mh., ELMAS Sk., YAPRAK Sk., 2. Sk., FATİH Mh., ERİK Sk., FERAH Sk., FINDIK Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27115-31064-31063-31074-31516-31905-31827-31832-31556-)
- TERAZİDERE Mh., KARAMAN Sk., GÜRSOY Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27079-8847)
- MURATPAŞA Mh., ATA Cd., İNAN Sk., DÖKÜMCÜLER Cd., ÖZDEN Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27083-8836)
- AKÇABURGAZ Mh., MUHSİN YAZICIOĞLU Cd., 137. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27123-21893-21528-21517-20478-20467-27645)
- HADIMKÖY Mh., MUSTAFA İNAN Cd., 75.YIL Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-18:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27127-20246,20898,20778,27700,20777,20776,22720)
- HADIMKÖY Mh., DR. MİTHAT MARTI Cd., ÖMERLİ Mh., HAKKI İLERİ Cd., PROF. MEHMET BOZKURT Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-18:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27128-22750,20583,20780,27659,20550,21583,20779,22998)
- İSMET PAŞA Mh., GÜN Sk., UÇAK Sk., UZUN Sk., ULUHAN Sk., MEHMETÇİK Sk., SİNOP Sk., KARACA Sk., KARADENİZ Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27132-8787)
- YEŞİLBAYIR Mh., HADIMKÖY-İSTANBUL Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27135-20570,20560,21829,27672,20434)
- MAHMUTBEY Mh., CAMİ Sk., SERVET Sk., DEVEKALDIRIMI Cd., ATLAS Cd., TAŞOCAĞI YOLU Cd., DEMİRKAPI Mh., BEGONYA Sk., ŞEBBOY Sk., EVREN Mh., ASLI Sk., KEREM Sk., HALKALI Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27140-31271-31654-31071-31693-31844-31726-31679-31607-)
- GÜNEŞLİ Mh., DUMLUPINAR Sk., MAHMUTBEY Cd., DEVEKALDIRIMI Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27141-31000)
- ATATÜRK Mh., POLAT Sk., SALI PAZARI Cd., ŞENER Sk., ULUBATLI HASAN Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27142-11283)
- AYAZAĞA Mh., KEMERBURGAZ Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27158-9895 T.M)
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