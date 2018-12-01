Elektrikler ne zaman gelecek? 1 Aralık İstanbul Elektrik kesintisi

Elektrikler ne zaman gelecek sorusu, günün ilk saatleri itibariyle araştırılmaya devam ediliyor. İşte, birçok merkezde gerçekleştirilen elektrik kesintisi ve elektrikler ne zaman gelecek sorusunun cevabı

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

- ÖMERLİ Mh., ADNAN KAHVECİ Cd., MISIR Sk., SECİYE Sk., SEDEN Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19023-21091-21092-20193-27371-20223-27084-22545-22926-22372-20158)



- CEVİZLİK Mh., EBUZİYA Cd., HAMDİPAŞA MEKTEBİ Sk., KARTOPU Sk., KENNEDY Cd., MUHTAR HALİT KRAL Sk., SAKIZLI YALI Sk., ZEYTİNLİK Mh., KENNEDY Cd., LAMİBEY Sk., MOR MENEKŞE Sk., ODABAŞI Sk., ÖMER NACİ Sk., PANCAR Sk., ŞEHİT NUSRET Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19021-1807)



- OSMANİYE Mh., YEŞİLSU Sk., ÜMRANİYE ÇIKMAZI Sk., KİREÇ OCAĞI Sk., İNCİRLİ YOLU Sk., İNCİRLİ ÇIKMAZI Sk., FABRİKALAR C Cd., FABRİKALAR GEÇİDİ Sk., FABRİKALAR Sk., CEMİYET Sk., BİLDİK Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19022-1569)



- TERAZİDERE Mh., GÜNEŞ Cd., SEMA Sk., SİNAN Sk., HAKAN Sk., RÜYA Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 00:10-03:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18868-8752)



- ORTAMAHALLE Mh., MALTEPE Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 03:40-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18870-8656)



- TOPÇULAR Mh., UZAKÇİFTLİK Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 03:40-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18872-8657)



- MEŞRUTİYET Mh., MELEK Sk., YOLGEÇEN ARALIĞI Sk., BAYTAR AHMET Sk., PİYANGO Sk., KEVSER Sk., KODAMAN Sk., ALBAY SADİ ALANTAR Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18971-3329)



- İSMETPAŞA Mh., 45. Sk., 45/1. Sk., 46. Sk., 47. Sk., 48. Sk., 48/1. Sk., 49. Sk., 50. Sk., 51. Sk., 52. Sk., 53. Sk., 54. Sk., 55. Sk., 56. Sk., 57. Sk., 59. Sk., 60. Sk., 62. Sk., 63. Sk., 65. Sk., 140. Sk., 141. Sk., 143. Sk., 144. Sk., 145. Sk., 146. Sk., 148. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 00:10-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19004-28167 TM)



- FETİHTEPE Mh., YAYLA Sk., SOLAK ÇEŞME Sk., YAYLA ÇIKMAZI Sk., ÖZGÜL Sk., DÖNEM Sk., ÇİLESİZ Sk., TEPE ÜSTÜ Sk., BEYAZ Sk., SEDEFOĞLU Sk., YAMAK Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18968-3325)



- BAHÇEŞEHİR 1. KISIM Mh., ZİRVE Sk., GEDİZ Sk., SAKARYA Cd., GÖNEN Sk., FİLYOS Sk., FIRAT Cd., DALAMAN Sk., ÇORUH Sk., ERGENE Sk., HARŞİT ÇAYI Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18965-12269)



- ESENTEPE Mh., BÜYÜKDERE Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18969-3194)



- MEVLANA Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 00:10-10:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18986-28130 dm,28131 tm , 28133 tm ,28134 tm,29317 tm , 28129 tm , 28132tm,28765 tm ,28482tm,28829tm,28135tm,28136tm)



- DEMİRTAŞ Mh., KALEM Sk., KANTARCILAR Cd., PAÇACI Sk., UZUNÇARŞI Cd., RÜSTEMPAŞA Mh., ASMAALTI Cd., BÜYÜKBAŞ Sk., HASIRCILAR Cd., KALÇIN Sk., KIZILHAN Sk., RÜSTEMPAŞA MAHKEME ÇIKMAZI Sk., RÜSTEMPAŞA MAHKEME Sk., SARIDEMİR Mh., KUTUCULAR Cd., KUTUCU Sk., LİMONCU Sk., ORD. PROF. DR. CEMİL BİRSEL Cd., SOBACILAR Sk., ÇANAKÇILAR Sk., SÜLEYMANİYE Mh., BESTEKAR BASRİ Sk., UZUNÇARŞI Cd., TAHTAKALE Mh., TAHTAKALE Cd., TOMRUK Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19032-2115 TM)



- RAMİ CUMA Mh., BAĞLAR Cd., YEŞİLÇINAR Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18995-8625-8310-8177)



- UĞUR MUMCU Mh., 2345. Sk., 2350. Sk., 2348. Sk., 2354. Sk., 2352. Sk., 2364. Sk., ATATÜRK Bul., 2323. Sk., 2337. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 00:10-01:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19005-28193 TM)



- ÇAKIL Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19006-23401 23237 23062 23238)



- GAZİ Mh., 1411. Sk., 1413. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19009-28507 tm)



- MERKEZ Mh., MERMERCİLER Cd., SADABAD Cd., KEMERBURGAZ Cd., EYÜP SULTAN Cd., CENDERE Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:30-18:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19011-9337)



- TAŞOLUK Mh., DEĞİRMEN ARKASI Cd., KEMERBURGAZ Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19025-29104-29020-29480-28225-29538)



- BAHÇELİEVLER Mh., ARZU Sk., ERDE Sk., CELAL NURİ Sk., NEYİRE NEYİR Sk., MEHTAP Sk., ÖMÜR Sk., İZZETTİN ÇALIŞLAR Cd., ALBAY İBRAHİM KARAOGLANOĞLU Sk., NACİ KASIM Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 18:00-23:59 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19029-619)



- MASLAK Mh., AOS 2. Sk., AOS 3. Sk., AOS 4. Sk., AOS 5. Sk., AOS 10. Sk., AOS 11. Sk., AOS 12. Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19047-4060)



- MASLAK Mh., AKASYA Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 13:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19050-4544)



- HÜRRİYET Mh., FEVZİPAŞA Cd., GEZEGEN Sk., FEZA Sk., KARTANESİ Sk., KAZIM KARABEKİR Cd., İNCİRLİ Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19051-24443)



- DEREAĞZI Mh., ADEM Sk., SİMİT Sk., KÜÇÜK Sk., KARACA Sk., İCLAL Sk., NENE HATUN Sk., GAZİLER Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19041-22316)



- ORUÇREİS Mh., 590. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18505-18237-18629)



- ORUÇREİS Mh., 591. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18506-18629-18213-18237)