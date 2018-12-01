Elektrikler ne zaman gelecek? 1 Aralık İstanbul Elektrik kesintisi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriElektrikler ne zaman gelecek? 1 Aralık İstanbul Elektrik kesintisi
GeriGündem Elektrikler ne zaman gelecek? 1 Aralık İstanbul Elektrik kesintisi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
01.12.2018 - 12:24, Son Güncelleme:

Elektrikler ne zaman gelecek? 1 Aralık İstanbul Elektrik kesintisi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Elektrikler ne zaman gelecek? 1 Aralık İstanbul Elektrik kesintisi

Elektrik kesintisi yaşanan bölgelerde ikamet eden vatandaşların sorguladığı elektrikler ne zaman gelecek sorusu, sabah saatleri itibariyle bölgede yaşayan birçok vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. Planlı bakım ve anlık durumlar dolayısıyla gerçekleşen elektrik kesintisi listesi, dağıtım şirketinin internet sitesinde yayımlandı. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte, merak edilen o detaylar

Elektrikler ne zaman gelecek sorusu, günün ilk saatleri itibariyle araştırılmaya devam ediliyor. İşte, birçok merkezde gerçekleştirilen elektrik kesintisi ve elektrikler ne zaman gelecek sorusunun cevabı

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

- ÖMERLİ Mh., ADNAN KAHVECİ Cd., MISIR Sk., SECİYE Sk., SEDEN Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19023-21091-21092-20193-27371-20223-27084-22545-22926-22372-20158)

- CEVİZLİK Mh., EBUZİYA Cd., HAMDİPAŞA MEKTEBİ Sk., KARTOPU Sk., KENNEDY Cd., MUHTAR HALİT KRAL Sk., SAKIZLI YALI Sk., ZEYTİNLİK Mh., KENNEDY Cd., LAMİBEY Sk., MOR MENEKŞE Sk., ODABAŞI Sk., ÖMER NACİ Sk., PANCAR Sk., ŞEHİT NUSRET Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19021-1807)

- OSMANİYE Mh., YEŞİLSU Sk., ÜMRANİYE ÇIKMAZI Sk., KİREÇ OCAĞI Sk., İNCİRLİ YOLU Sk., İNCİRLİ ÇIKMAZI Sk., FABRİKALAR C Cd., FABRİKALAR GEÇİDİ Sk., FABRİKALAR Sk., CEMİYET Sk., BİLDİK Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19022-1569)

- TERAZİDERE Mh., GÜNEŞ Cd., SEMA Sk., SİNAN Sk., HAKAN Sk., RÜYA Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 00:10-03:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18868-8752)

- ORTAMAHALLE Mh., MALTEPE Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 03:40-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18870-8656)

- TOPÇULAR Mh., UZAKÇİFTLİK Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 03:40-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18872-8657)

- MEŞRUTİYET Mh., MELEK Sk., YOLGEÇEN ARALIĞI Sk., BAYTAR AHMET Sk., PİYANGO Sk., KEVSER Sk., KODAMAN Sk., ALBAY SADİ ALANTAR Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18971-3329)

- İSMETPAŞA Mh., 45. Sk., 45/1. Sk., 46. Sk., 47. Sk., 48. Sk., 48/1. Sk., 49. Sk., 50. Sk., 51. Sk., 52. Sk., 53. Sk., 54. Sk., 55. Sk., 56. Sk., 57. Sk., 59. Sk., 60. Sk., 62. Sk., 63. Sk., 65. Sk., 140. Sk., 141. Sk., 143. Sk., 144. Sk., 145. Sk., 146. Sk., 148. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 00:10-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19004-28167 TM)

- FETİHTEPE Mh., YAYLA Sk., SOLAK ÇEŞME Sk., YAYLA ÇIKMAZI Sk., ÖZGÜL Sk., DÖNEM Sk., ÇİLESİZ Sk., TEPE ÜSTÜ Sk., BEYAZ Sk., SEDEFOĞLU Sk., YAMAK Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18968-3325)

- BAHÇEŞEHİR 1. KISIM Mh., ZİRVE Sk., GEDİZ Sk., SAKARYA Cd., GÖNEN Sk., FİLYOS Sk., FIRAT Cd., DALAMAN Sk., ÇORUH Sk., ERGENE Sk., HARŞİT ÇAYI Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18965-12269)

- ESENTEPE Mh., BÜYÜKDERE Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18969-3194)

- MEVLANA Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 00:10-10:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18986-28130 dm,28131 tm , 28133 tm ,28134 tm,29317 tm , 28129 tm , 28132tm,28765 tm ,28482tm,28829tm,28135tm,28136tm)

- DEMİRTAŞ Mh., KALEM Sk., KANTARCILAR Cd., PAÇACI Sk., UZUNÇARŞI Cd., RÜSTEMPAŞA Mh., ASMAALTI Cd., BÜYÜKBAŞ Sk., HASIRCILAR Cd., KALÇIN Sk., KIZILHAN Sk., RÜSTEMPAŞA MAHKEME ÇIKMAZI Sk., RÜSTEMPAŞA MAHKEME Sk., SARIDEMİR Mh., KUTUCULAR Cd., KUTUCU Sk., LİMONCU Sk., ORD. PROF. DR. CEMİL BİRSEL Cd., SOBACILAR Sk., ÇANAKÇILAR Sk., SÜLEYMANİYE Mh., BESTEKAR BASRİ Sk., UZUNÇARŞI Cd., TAHTAKALE Mh., TAHTAKALE Cd., TOMRUK Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19032-2115 TM)

- RAMİ CUMA Mh., BAĞLAR Cd., YEŞİLÇINAR Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18995-8625-8310-8177)

- UĞUR MUMCU Mh., 2345. Sk., 2350. Sk., 2348. Sk., 2354. Sk., 2352. Sk., 2364. Sk., ATATÜRK Bul., 2323. Sk., 2337. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 00:10-01:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19005-28193 TM)

- ÇAKIL Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19006-23401 23237 23062 23238)

- GAZİ Mh., 1411. Sk., 1413. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19009-28507 tm)

- MERKEZ Mh., MERMERCİLER Cd., SADABAD Cd., KEMERBURGAZ Cd., EYÜP SULTAN Cd., CENDERE Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:30-18:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19011-9337)

- TAŞOLUK Mh., DEĞİRMEN ARKASI Cd., KEMERBURGAZ Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19025-29104-29020-29480-28225-29538)

- BAHÇELİEVLER Mh., ARZU Sk., ERDE Sk., CELAL NURİ Sk., NEYİRE NEYİR Sk., MEHTAP Sk., ÖMÜR Sk., İZZETTİN ÇALIŞLAR Cd., ALBAY İBRAHİM KARAOGLANOĞLU Sk., NACİ KASIM Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 18:00-23:59 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19029-619)

- MASLAK Mh., AOS 2. Sk., AOS 3. Sk., AOS 4. Sk., AOS 5. Sk., AOS 10. Sk., AOS 11. Sk., AOS 12. Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19047-4060)

- MASLAK Mh., AKASYA Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 13:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19050-4544)

- HÜRRİYET Mh., FEVZİPAŞA Cd., GEZEGEN Sk., FEZA Sk., KARTANESİ Sk., KAZIM KARABEKİR Cd., İNCİRLİ Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19051-24443)

- DEREAĞZI Mh., ADEM Sk., SİMİT Sk., KÜÇÜK Sk., KARACA Sk., İCLAL Sk., NENE HATUN Sk., GAZİLER Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19041-22316)

- ORUÇREİS Mh., 590. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18505-18237-18629)

- ORUÇREİS Mh., 591. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(18506-18629-18213-18237)

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakanlık duyurdu! Güvenlik kamerası görüntüsü paylaşanlara soruşturma

İttifaklarda son durum

Şaşkına çeviren olay! Damadına kızınca bunu yaptı sokağı su bastı

Meteoroloji Genel Müdürü duyurdu: Hava sıcaklıkları artacak, yağışlar devam edecek