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    Elektrik panosu yüklü TIR alt geçide sıkıştı

    AA
    19.06.2018 - 08:18 | Son Güncelleme:

    Konya'da alt geçide sıkışan elektrik panosu yüklü TIR, yaklaşık bir saat süren çalışma sonunda kurtarıldı.

    Hasan Karaca'nın kullandığı 31 P 0365 plakalı TIR, bir sanayi sitesinden yüklenen elektrik panolarını özel bir şirkete götürmek üzere yola çıktı.
    TIR, merkez Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'ne geldiğinde, 3 metre 70 santimetre yükseklikteki alt geçide sıkıştı.

    Aracı hareket ettirmeyi başaramayan sürücü Karaca, polisten yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapattı.  Daha sonra gelen vinç yardımıyla TIR'da yüklü panolardan biri indirildi.
    TIR sıkıştığı yerden yaklaşık bir saat süren çalışma sonrasında kurtarılabildi.
    Elektrik panosu yüklü TIR alt geçide sıkıştı

    Etiketler: alt geçit , elektrik panosu , Konya , son dakika , haberler
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