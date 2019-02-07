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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA - Fotoğraflar: İHA
07.02.2019 - 22:24, Son Güncelleme:

Elektrik panosu yandı: 15'i çocuk 21 kişi hastaneye kaldırıldı

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İstanbul Bağcılar'da 5 katlı bir apartmanın girişindeki elektrik panosunda yangın çıktı. Binada oturan 15'i çocuk 21 kişi, çıkan dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde bulunan Orhangazi Caddesi üzerinde 5 katlı bir binanın girişindeki elektrik panosu, henüz belirlenemeyen bir nedenle yandı.

Kıvılcımlar saçan panodan yükselen dumanlar kısa sürede tüm binaya yayıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü ve apartmanda mahsur kalanları tahliye etti. Olay yerine sevk edilen onlarca ambulansa taşınarak, ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan 15'i çocuk 21 kişinin dumandan etkilendiği belirlendi. 21 kişi ambulanslar ile çevredeki hastanelere götürülerek, tedavi altına alındı. 

Elektrik panosu yandı: 15i çocuk 21 kişi hastaneye kaldırıldı

İBB'DEN AÇIKLAMA

Bağcılar Göztepe Mahallesi Orhangazi Sokak 22 sayılı bina girişinde bulunan elektrik saatlerinde henüz tespit edilmeyen bir nedenden dolayı yangın meydana gelmiştir. Yangın Bağcılar itfaiye ekibimiz tarafından söndürülmüştür. Yangın nedeniyle üst katlarda oturan vatandaşlardan bazıları panik yaşayan 16 kişi ekiplerimiz tarafından tahliye edilmiştir. Herhangi bir yaralanma sözkonusu değildir.

Olay, bina girişindeki elektrik saatlerinin yanmasından ibarettir. Bir patlama söz konusu değildir.

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