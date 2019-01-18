Elektrik kaçak eski müftü suçlu
Diyarbakır Kulp’a bağlı Karaağaç köyündeki Kuran kursunda 3 yıl önce meydana gelen ve 6 çocuğun yanarak ölmesine neden olan yangına ilişkin davada bilirkişiler eski Kulp Müftüsü Selahattin Özçelik’i suçladı.
Diyarbakır 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan raporda, binanın kurs hizmetinde kullanılmak üzere Kulp Müftülüğü’ne devredildiği belirtilerek, “Sorumluluğu müftülüğe aittir” denildi. Özçelik’in sorumluluğu altındaki kursta kaçak elektrik kullanıldığı, kaçak akım rölesinin olmadığı, yangından korunmaya yönelik önlem alınmadığı vurgulandı. Kuran öğreticisi Faruk Işık’ın kursu yatılıya çevirmek için başvurduğu fakat ruhsat almadan öğrenci kabul ettiği belirtildi. Müftü Özçelik asli, Işık ise tali kusurlu kabul edildi. Mahkeme, Özçelik hakkında ‘taksirle ölüme sebebiyet verme’ iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
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