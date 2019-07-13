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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
13.07.2019 - 11:46, Son Güncelleme:

Elektrik faturasının yüksek çıkmasından şüphelendi! Komşusunun yaptığı herkesi şaşırttı...

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Elektrik faturasının yüksek çıkmasından şüphelendi! Komşusunun yaptığı herkesi şaşırttı...

Bursa'da evinin elektrik faturalarının birkaç aydır 3-4 katına çıkmasından şüphelenerek dağıtım firmasının teknik personeline inceleme yaptıran tüketici, tesisatına "kancalama" yöntemiyle girerek kullandığı enerjinin bedelini kendisine ödettiğini iddia ettiği komşusundan şikayetçi oldu. Faturayı ödeyemeyip elektriği kesilen abonenin dairesine yeniden enerji verilince komşusunun ışıklarının da yanmasıyla ortaya çıkan usulsüzlüğün ardından hazırlanarak mahkemece kabul edilen iddianamede, sanığın 5 yıla kadar hapsi isteniyor.

Bursa'da komşusunun elektrik hattına "kancalama" yöntemiyle bağlanarak faturayı bu kişiye ödettiği iddia edilen sanık, dağıtım firmasının teknik personelince açığa çıkarılan olayla ilgili 5 yıla kadar hapis istemi ile yargılanacak.

Kentte bir apartmanın üçüncü katında yalnız yaşayan M.Ç, normalde 60 lira civarında gelen elektrik faturasının son aylarda 3-4 katına çıkması nedeniyle enerji dağıtım şirketine başvurdu.

Binada inceleme yapan firma görevlileri, M.Ç'ye sayaçlardan ya da okumadan kaynaklı bir yanlışlık olmadığını, kullanım miktarının doğru yazıldığını söyledi. Daha sonra M.Ç, borcundan dolayı kapanan elektriğini açmak için gelen şirket görevlisiyle kapıda karşılaştı. Bu sırada, giriş katında oturan komşusu S.K. de kapısını açtı ve kendisinin elektriğinin de kesildiğini ifade etti.

Şirket görevlisi, M.Ç'nin dairesinin şalterindeki mührü kaldırdığında, S.K'nin evindeki ışıklar da aynı anda yandı. Bir süre şaşkınlık yaşayan M.Ç, dağıtım firmasına yeniden müracaat ederek inceleme için teknik personel gönderilmesini istedi.

"Ustalık gerektiren bir işçilikle bağlantı yapılmış"
Apartmana gelen teknik personel, giriş kattaki daireye M.Ç'nin hattından "kancalama" yöntemiyle kablo bağlandığını belirleyerek buna ilişkin tutanak hazırladı. Tutanağa, bu durumun yanlışlıkla olamayacağını, ustalık gerektiren bir işçilikle kablonun bağlanabileceği yazıldı.
Tutanağı delil gösterip şikayetçi olan M.Ç, mahkemede açtığı davada hem zararının karşılanması hem de komşusu S.K'nin cezalandırılması talebinde bulundu.

Bursa 25. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, S.K'nin, M.Ç'ye ait tesisattan kendi dairesine hat çekerek onun aboneliği üzerinden elektrik tükettiği anlaşıldığından, "karşılıksız yararlanma" suçlamasıyla 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen S.K. ise kendisinin düşük kullanımından dolayı yaklaşık 5 aydır fatura gelmediğini, komşusunun hattından elektrik kullanmadığını öne sürdü.

"Başka daire ya da merdiven otomatiğine 'kanca' atabiliyorlar"

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüketicilerin sık sık kendilerine elektrik faturalarının yüksek olması nedeniyle başvurduğunu söyledi.

Bazı elektrik abonelerinin hattına ya da merdiven otomatiği tesisatına "kancalama" yöntemiyle girilebildiği uyarısında bulunan Yılmaz, şöyle konuştu:
"Tüketicilerin birçoğu faturalarının yüksek geldiğini ve bunun sebebini anlayamadıklarından şikayet ediyor. Bu şikayetleri incelediğimizde, işin ilginç taraflarından biri de hırsızlama yaparak bir apartmanda, kancalama sistemiyle ya merdiven otomatiğine ya da yalnız yaşayan, karı koca çalışan kişilerin elektrik hatları üzerinden yararlanmaya çalışan uyanıklar var. Elektrik faturası yüksek gelirse sebeplerden birinin de bu hırsızlama suretiyle sizin faturaya mal edilen kaçak elektrik olabileceğini mutlaka bilmeli ve araştırmalılar. Dışarıdan bir müdahale görünmüyorsa, tüketicimiz elektrik dağıtım şirketine başvurarak hattında böyle bir durum olup olmadığını öğrenebilir."

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