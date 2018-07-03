Elektrik faturası sorgulama işlemi nasıl yapılır?
Elektrik faturası sorgulama işleminin nasıl yapılacağı milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer alıyor. BEDAŞ üzerinden elektrik faturanızı oldukça kolay ve hızlı bir yolla ödeyebilirsiniz. İşte detaylar.
Elektrik faturası sorgulama ve online ödeme işlemlerini yapmak isteyen vatandaşlar konuyla ilgili detayları araştırmaya devam ediyor. Elektrik faturası ödeme işlemi online olarak oldukça kolay bir yolla yapılabiliyor. İşte detaylar.
Elektrik faturası nasıl sorgulanır?
Yukarıda verdiğimiz bağlantı sayfasıyla elektrik faturası sorgulama adresine ulaşabilirsiniz.
Sorgu Türü: Diğer ( Kamu kuruluşuysanız bu seçeneği seçebilirsiniz. )
Abone No: Bu kısma sözleşme yaptığınız abone numarasını girmelisiniz.
Sorgulama Şekli - T.C. Kimlik NoVergi No - T.C. Kimlik No/ Vergi No seçeneklerinden birini seçerek yola devam edebilirsiniz.
Güvenlik Kodu: Resimdeki güvenlik kodunu giriniz.
Tüm bu gerekli bilgileri doldurduktan sonra "Sorgula" butonu ile faturanızı sorgulayabilir ve daha sonrasında ise borçlarınızı da ödeyebilirsiniz.
Elektrik tüketimi nasıl belirlenir?
Ön ödemeli sayaç kullanılması gibi haller dışında, tüketiminiz, okuma dönemleri itibariyle son okuma tarihindeki sayacınızın üzerindeki değer ile bir önceki okuma tarihindeki değer arasındaki farktır.
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