Elektrik akımına kapılan operatör yaşama tutunamadı
Şanlıurfa'da, çalıştığı iş makinesinin yüksek gerilim hattına temas etmesi ileÿelektrik akımına kapılan operatör Şahin Berkel (23), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Olay, öğlen saatlerinde, Bozova ilçesine bağlı kırsal Bağlıca Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sondaj çalışması yapan Şahin Berkel’in kullandığı iş makinesi bölgeden geçen yüksek gerilim hattına temas etti. Bu sırada akıma kapılan Berkel, ağır yaralandı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Berkel, ardından Bozova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Berkel, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
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