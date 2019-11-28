Yeni detaylar ortaya çıktı... Elçiliklerden 3 milyon TL almışlar
Siyasi sığınma talebinde bulunan Türk vatandaşları hakkında rapor düzenledikleri iddia edilen 2 avukat hakkındaki soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.
İddialara göre büyükelçiliklerden 3 milyon TL alan avukatlar, arasında eski HDP milletvekilli ve belediye başkanları ile 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kaçan FETÖ’cü eski TSK ve yargı mensubu 2 bin 400 kişi hakkında AB ülkelerine rapor sundu. Bu raporlar siyasi sığınma davalarında kullanıldı. Almanya ile Türkiye arasında ajan krizine neden olan soruşturmada tutuklanan İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat Yılmaz S. ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Diyarbakır Barosu’na kayıtlı avukat B.D.’nin dijital veriler ve bilgisayarlarındaki inceleme tamamlandı.
Avukatların hazırladığı tespit edilen 2 bin 400 kişi hakkındaki raporlarda kişiler ile ilgili veriler, Türkiye’de ceza alıp almadığı, hakkında açılan ve devam eden davalar, davaların konusu, Türkiye’ye iade edilmesi halinde yapılacak yargılamalar ve alacağı cezalar gibi bilgilerin yer aldığı belirlendi. Büyükelçiliklere teslim edilen raporların siyasi sığınma ve iltica talepleriyle ilgili görülen mahkemelerde kullanıldığı, raporda yer alan bilgilerin mahkeme kayıtlarına gizli tanık anlatımları şeklinde girdiği belirtildi. Yılmaz S. ile birlikte mal varlıklarına el konulan eşi ve kızı mahkemeye başvurarak kararın iptalini istedi. Mahkeme Yılmaz S.’nin eşi ve kızı hakkındaki kararını kaldırdı.
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