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Haber Giriş: 26.01.2020 - 13:32,Son Güncelleme:/

Son dakika haberleri: Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlere veda

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Son dakika haberleri: Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlere veda

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden 5 kişi için cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazını Diyanet İşler Başkanı Ali Erbaş kıldırırken törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı.

Depremde hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişi; Ayşe Arifoğlu, Mehmet Arifoğlu, Halime Arslan, Miraç Ali Arslan ve Rüya Arslan son yolculuklarına uğurlandı. 2 kardeşin cenazeleri ise küçük olduklarından dolayı tek tabutta yer aldı.

Ayrıntılar birazdan...

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