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Mücahit YOLCU- Emrah KIZIL/ELAZIĞ (DHA)
Haber Giriş: 28.01.2020 - 15:31,Son Güncelleme:/

Elazığ'daki deprem anı güvenlik kamerasında

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Elazığ'daki deprem anı güvenlik kamerasında

Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki deprem anı, Elazığ’daki bir kırtasiye mağazasının güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde mağazada bulunanlar sarsıntıyla panikle kendilerini dışarı atıyor.

Elazığ'da bir kırtasiye mağazasının güvenlik kameraları, deprem anında yaşananları kaydetti. Depremin olduğu sırada mağazada bulunanlar, sarsıntıyla birlikte panik halinde koşarak kendilerini dışarı atıyor.

Görüntülerde depremin etkisiyle mağazanın rafları ve raflardaki eşyaların savrulması da görünüyor.

Elazığdaki deprem anı güvenlik kamerasında

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