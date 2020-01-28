Mücahit YOLCU- Emrah KIZIL/ELAZIĞ (DHA)
Haber Giriş: 28.01.2020 - 15:31,
Elazığ'daki deprem anı güvenlik kamerasında
Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki deprem anı, Elazığ’daki bir kırtasiye mağazasının güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde mağazada bulunanlar sarsıntıyla panikle kendilerini dışarı atıyor.
Elazığ'da bir kırtasiye mağazasının güvenlik kameraları, deprem anında yaşananları kaydetti. Depremin olduğu sırada mağazada bulunanlar, sarsıntıyla birlikte panik halinde koşarak kendilerini dışarı atıyor.
Görüntülerde depremin etkisiyle mağazanın rafları ve raflardaki eşyaların savrulması da görünüyor.
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