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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA - İHA
07.03.2019 - 21:23, Son Güncelleme:

Elazığ'da yufkacıya tüfekli ve bıçaklı saldırı: Çok sayıda yaralı var

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Elazığ'da yufkacıya tüfekli ve bıçaklı saldırı: Çok sayıda yaralı var

Elazığ'da, yufkacı dükkanına düzenlenen tüfek ve bıçaklı saldırıda 1i ağır 4 kişi yaralandı. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde İzzet Paşa Mahallesi Hacı Kaya sokakta bulunan yufkacıda meydana geldi. İddiaya göre, kimlikleri belirsiz kişiler, yufkacı E.Ç.'ye pompalı tüfek ve bıçakla saldırdı. Saldırıda, iş yeri sahibi E.Ç. tüfekle vurulurken, yanında çalışan 3 kişi de bıçaklandı. Yaralı 4 kişi, ihbarla gelen sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.

Elazığda yufkacıya tüfekli ve bıçaklı saldırı: Çok sayıda yaralı var

Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Elazığda yufkacıya tüfekli ve bıçaklı saldırı: Çok sayıda yaralı var

 

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