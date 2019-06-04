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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
04.06.2019 - 10:03, Son Güncelleme:

Elazığ'da şehit Uzman Onbaşı Eren Yücel için tören

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Elazığ'da şehit Uzman Onbaşı Eren Yücel için tören

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen Uzman Onbaşı Eren Yücel için Elazığ'da tören yapıldı.

Cenaze nakil aracıyla törenin düzenlendiği Elazığ Havalimanı'na getirilen şehit Yücel'in (28) Türk bayrağına sarılı naaşı, meslektaşlarının omuzlarında katafalka konuldu. Saygı duruşunda bulunulan törende, şehidin öz geçmişi okundu.

İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya'nın okuduğu duanın ardından şehidin naaşı uçağa mesai arkadaşlarının omuzlarında taşındı. Törene katılan Tunceli Valisi Tuncay Sonel de şehidin tabutuna omuz verdi.

Şehit Yücel'in cenazesi hava yolu ile memleketi Adana'ya uğurlandı.

Elazığda şehit Uzman Onbaşı Eren Yücel için tören
Törene, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Tolga Ağar, Zülfü Demirbağ, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Elazığ İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül ile kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

Elazığda şehit Uzman Onbaşı Eren Yücel için tören
Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik İl Jandarma Komutanlığınca operasyon başlatılmış, teröristlerle çıkan sıcak temas sonucu Uzman Onbaşı Eren Yücel şehit olmuş, bir asker hafif yaralanmıştı.

Elazığda şehit Uzman Onbaşı Eren Yücel için tören

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