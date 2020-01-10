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DHA-Erkan BAY
Haber Giriş: 10.01.2020 - 12:42,Son Güncelleme:/

Elazığ’da otomobilden hırsızlık kamerada

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Elazığ’da otomobilden hırsızlık kamerada

ELAZIĞ'da otomobilin camını kırarak hırsızlık yapan 4 şüpheliden 1’i kamera kayıtlarından tespit edilerek yakalanırken, diğerlerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kent merkezindeki bir iş yerinin önünde park halinde bulunan bir otomobilin camının kırılarak içindeki bilgisayar ile 7 cep telefonu çalındığı ihbarını alan polis ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, olayı gerçekleştiren 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerden H.Ç., kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 3 kişiyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

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