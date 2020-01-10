Elazığ’da otomobilden hırsızlık kamerada

Kent merkezindeki bir iş yerinin önünde park halinde bulunan bir otomobilin camının kırılarak içindeki bilgisayar ile 7 cep telefonu çalındığı ihbarını alan polis ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, olayı gerçekleştiren 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerden H.Ç., kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 3 kişiyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.