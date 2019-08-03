Elazığ'da korkutan deprem!
Elazığ'ın Maden ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öte yandan yine Maden'de 3.3'lük deprem sonrası 1,5 şiddetinde artçı sarsıntı yaşandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) son depremlerle ilgili internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Elazığ'ın Maden ilçesi olan deprem saat 16.09 sıralarında 3.3 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin yerin 7 kilometre altında olduğu belirtildi.
Öte yandan yine Maden'de 3.3'lük deprem sonrası 1,5 şiddetinde artçı sarsıntı yaşandı.
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