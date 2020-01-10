Elazığ’da karla mücadele

Elazığ’da etkili olan kar yağışının ardından kapanan 136 köy yollarından 108'i açıldı, 28’inde ise çalışmanın sürdüğü bildirildi.

Elazığ'da etkili olan kar yağışının ardından kentte ekiplerin karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Önceki gün yoğun kar yağışı nedeniyle kent gelinde 136 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdare ekipleri tarafından yapılan çalışmada 108 köyün yolu açıldı. Halen merkez ile Sivrice, Palu, Kovancılar ve Maden ilçelerinde kapalı bulunan 28 köy yolunun açılması için ekiplerin çalışmasının aralıksız devam ettiği bildirildi. Öte yandan Sivrice ilçesinin yüksek rakımlı bazı bölgelerinde kar kalınlığının 1 metreyi aştığı, diğer bölgelerde ise 20 ile 40 santim civarında olduğu öğrenildi.

79 araç ve 151 personelle kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için mesai gözetmeden büyük bir çaba içerisinde çalıştıklarını belirten İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Şefik Özsoy, “Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ulaşımın sağlanamadığı köy yollarını açmak üzere çoğu zaman sis ve tipiye rağmen ekiplerimiz aralıksız olarak çalışmalarına devam ediyor. Oluşturduğumuz karla mücadele kriz masasına gelen ihbarlar ekiplerimizce anında değerlendirilerek önceliğimiz 112 acil hizmetler ve taşımalı eğitim yapılan köy yolları olmak üzere karla mücadele çalışmalarını yürütmekteyiz. Bakım evlerinde hazır halde bekleyen ekiplerimiz gelen ihbarlar üzerine yol açma çalışmalarını anında müdahale ederek devam ettirmektedirler. Kırsal kesimde yer alan 550 köy ve 711 yerleşim birimi olmak üzere toplam bin 261 yerleşim biriminde hizmetlerimizi sürdürmekteyiz" dedi.

Dün 136 köy yolunun kar nedeniyle kapandığını aktaran Özsoy, yapılan çalışma ile kısa sürede köy yollarının büyük bir bölümünü açtıklarını kaydetti.

34 yıldır karla kapanan yolları açan iş makinesi operatörü Metin Gürler ise, “Köylerden ihbar oluyor yollar kapanınca mecburen 24 saat tetikte bekliyoruz. Yazın başka işler, kışında kar ekibinde çalışıyoruz"diye bilgi verdi.