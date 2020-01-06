MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriElazığ’da kardan kapanan 150 köy yolundan 63’ü açıldı
GeriGündem Elazığ’da kardan kapanan 150 köy yolundan 63’ü açıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA-Erkan BAY
Haber Giriş: 06.01.2020 - 14:34,Son Güncelleme:/

Elazığ’da kardan kapanan 150 köy yolundan 63’ü açıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Elazığ’da kardan kapanan 150 köy yolundan 63’ü açıldı

ELAZIĞ’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan merkez ve ilçelere bağlı 105 köy yolundan 63’ü, yapılan çalışmalarla ulaşıma açıldı.

Kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden olurken, dün merkez ve ilçelere bağlı 105 köyün yolu kapandı. İl Özel İdaresi’nin karla mücadele ekipleri, kardan kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlatarak, kapanan 105 köy yolundan 63’ünü açtı. 42 köy yolunun ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle