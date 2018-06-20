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    Elazığ'da görüldü, şaşkınlık yarattı

    Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)
    20.06.2018 - 14:21 | Son Güncelleme:

    ELAZIĞ'ın Maden ilçesine bağlı Osmançayır köyünde, kanguru faresi görüntülendi. Veteriner hekim Veysel Çam, kanguru faresinin dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri olduğunu belirterek, "Bu fareler bitkilerin köklerindeki sıvılar ile beslenirler. Özellikleri zıplayarak hareket etmeleridir. Normal fareler gibi kaçmazlar. Keseleri yok, kuyrukları dikenlidir, kulakları tavşan kulaklarına benzer" dedi.

    Maden ilçesine bağlı Osmançayır köyünde yaşayan Ercan Yıldız, cep telefonu ile kanguru faresi görüntüledi. Yıldız'ın kanguru faresi görüntüsünü izlettiği köylüler büyük şaşkınlık yaşadı. Veteriner hekim Veysel Çam, kanguru faresinin bölgede görülmeyen tür olduğunu ifade ederek, "Halk arasında diğer bölgelerde kanguru faresi olarak bilinir. Keseleri yoktur, zıplayarak gider ve kuyrukları dikenlidir. Kulakları tavşan kulaklarına benzer. Elazığ'da da ilk defa böyle bir fare görüldü" diye konuştu.

    Kanguru farelerinin özellikle sıcak bölgelerde görüldüğünü ifade eden Çam, "Elazığ ve Maden bölgesinde ilk defa görülen bir fare ırkı. Bu fareler bitkilerin köklerindeki sıvılar ile beslenirler. Özellikleri, zıplayarak hareket etmeleridir. Normal fareler gibi kaçmazlar" dedi. Kanguru farelerinin Elazığ'da ilk defa görüldüğü için dikkate alınması gerektiğini belirten Çam, "Kanguru faresinin Elazığ'da görülmesi, iklim değişikliği ve yağışların yoğun olmasından dolayı olabilir. Bu konunun mutlaka araştırılması lazım" ifadelerini kullandı.

    Kanguru faresinin dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri olduğunu belirten Çam, "Bu fare kesinlikle su tüketmez. Su tüketmedikleri için aç kaldıkları anda insanların burun kısmını yeme özellikleri var. Ayrıca kış uykusuna yatarlar. Kış aylarında görünmezler. Yaz aylarında ise oldukça fazla görünürler" dedi.

    Elazığda görüldü, şaşkınlık yarattı

    Etiketler: ilginç hayvan , son dakika , haberler
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