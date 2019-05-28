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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
28.05.2019 - 11:22, Son Güncelleme:

Elazığ'da FETÖ'nün kadın yapılanması çökertildi

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Elazığ polisinin Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında biri sözde sohbet evi olarak kullanılan ve eşleri cezaevinde olan 6 kadının yer aldığı adreslere düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'sinin sözde il kadın ve il üst düzey sorumlusu olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında çalışma yaptı. Polisin çalışmasında, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında kentte güncel yapılanmanın deşifre edilmesine yönelik yapılan soruşturmalarda örgüt tarafından haklarında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyeliğinden işlem yapılan şahıslara para ve gıda yardımı yapıldığı, halen sohbet adı altında toplantılar düzenlendiği, il dışından tutukluları ziyarete gelen tutuklu yakını ailelerin evlerde misafir edilerek örgütten kopmaların engellenmeye çalışıldığı tespit edildi.

Sohbet evinde kocası cezaevinde 6 kadın yakalandı

Bunun üzerine polis kent merkezinde biri sözde sohbet evi olan bazı adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda sözde sohbet adı altında toplantı yapılırken kocaları örgütten cezaevinde bulunan 6 kadın şüpheli gözaltına alındı. Eş zamanlı devam eden operasyon kapsamında il kadın sorumlusu ile il üst düzey sorumlu şahsın da bulunduğu toplam 18 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler arasındaki bir şahsın da finans işlerini koordine ettiği öğrenildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise bir miktar para, örgütsel doküman ve çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi.Emniyette işlemleri tamamlanan 18 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

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