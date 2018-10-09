Elazığ'da feci kaza
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde devrilen minibüsteki Afganistan uyruklu 5'i çocuk 26 düzensiz göçmen yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Afganistan uyruklu düzensiz göçmenleri taşıyan sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 FV 1078 plakalı minibüs Sivrice ilçesinin Gözeli köyü Yedipınar mevkisinde devrildi. Kazada minibüsteki Afganistan uyruklu 5'i çocuk 26 düzensiz göçmen yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından kaçan minibüs sürücüsünün yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Öte yandan düzensiz göçmenlerin İstanbul'a gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle