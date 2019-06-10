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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
10.06.2019 - 17:45, Son Güncelleme:

Elazığ'da 'etçil örümcek' endişesi! 'Hep belgesellerde görürdük ama...'

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Elazığ'da 'etçil örümcek' endişesi! 'Hep belgesellerde görürdük ama...'

Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Mustafa köyünde görülen örümcek türünün "etçil" olması endişeye neden oldu. Köy muhtarı Mevlüt Yıldız, ''Bu büyüklükteki örümcekleri bugüne kadar hep belgesellerde görürdük ama köyümüzde de görünce büyük şaşkınlık yaşadık'' dedi.

Mustafa köyünde yöre sakinlerince kırsal alanda ve köyün çevresinde sıklıkla görülmeye başlanan örümceğin halk arasında "et yiyen örümcek" olarak bilinen türde olması tedirginliğe yol açtı.

Köy muhtarı Mevlüt Yıldız AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk defa gördükleri iri yapılı örümceğin popülasyonunun daha da artmasından endişe duyduklarını dile getirdi.

Yıldız, şöyle konuştu:
"Bu büyüklükteki örümcekleri bugüne kadar hep belgesellerde görürdük ama köyümüzde de görünce büyük şaşkınlık yaşadık. En son tarlada çalışırken bu örümceğe rastladım. Örümceği incelerken bizden kaçacağını düşünmüştük ancak saldırmaya çalıştığını görünce bu bizi daha da tedirgin etti. İnternetten araştırdığımızda bunun etobur bir örümcek türü olduğunu gördük. Zehirli olup olmadığıyla ilgili de endişelerimiz var. Yetkililerden köyümüzde korku ve tedirginliğe neden olan bu örümcekle ilgili bir araştırma yapmalarını istiyoruz."

"Ağız yapıları güçlü olduğundan ısırdıkları yeri yaralayabilir"

Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Erman, köy sakinlerinin gördüğü silindir örümceğin literatürde "Galeodes" adıyla bilinen örümcekgiller sınıfından etçil bir silindir örümcek cinsi olduğunu belirtti.

Bu örümceğin kendisinden küçük böcekleri yiyerek beslendiğini aktaran Erman, "Bu silindir örümcek Anadolu'da özellikle kırsal kesimde yaygın olarak görülebilen bir cins. Açgözlü olduklarından, bazen kendilerinden büyük hayvanlara da saldırabilirler. Dış görünüşleri ve davranışları insanlarda korkuya neden olur. Bu cinsin Anadolu'da yaşayan türleri zehirli değil ancak ağız yapıları güçlü olduğundan ısırdıkları yeri yaralayabilir. Bu yaranın daha sonradan enfeksiyon kapması kişinin rahatsızlanmasına neden olabilir." bilgisini verdi.

"Zehirli değil"

"Bu, saldırgan bir örümcek değil ancak saldırıya maruz kaldığında ya da köşeye sıkıştığını hissettiğinde saldırıya geçebiliyor." diyen Erman, iri olması nedeniyle bu türün insanlarda tedirginliğe neden olabildiğini kaydetti.

Erman, "Zehirli olmayan bu örümceğin korkulacak bir tarafı olmadığını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Elazığda etçil örümcek endişesi Hep belgesellerde görürdük ama...


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