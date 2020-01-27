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SİVRİCE, (Elazığ), (DHA)-
Haber Giriş: 27.01.2020 - 19:26,Son Güncelleme:/

Elazığ’da 4.2 büyüklüğünde deprem

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Elazığ’da 4.2 büyüklüğünde deprem

ELAZIĞ’ın Sivrice ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 4.2 büyüklüğündeki deprem saat 19.12’de meydana geldi. Sarsıntı yerin, 11.94 kilometre altında meydana geldi.

Yüsra ve annesini kurtaran komutanlar yaşananları anlattıElazığ'da, 6.8'lik depremde yıkılan binalarının enkazında kalan Ayşe Yıldız ile kızı Nüsra Yıldız'ı (2,5) kurtaran Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, o anları anlattı. Kurtarma anını anlatırken, gözyaşı döken Jandarma Astsubay Çavuş Zehra Yıldız, "Sürünerek ilerlediğim sırada, profesyonelliği bir kenara bırakıp, insani duygularıma hakim olamayacağım manzarayla karşılaştım. Bir baba, eşine ve çocuklarına siper olmuş vaziyetteydi" dedi.
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