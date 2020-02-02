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Ferit DEMİR/PÜLÜMÜR (Tunceli) (DHA)
Haber Giriş: 02.02.2020 - 13:13,Son Güncelleme:/

Elazığ'a gönderilen konteyner yüklü TIR'lar yolda mahsur kaldı

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Elazığ'a gönderilen konteyner yüklü TIR'lar yolda mahsur kaldı

Erzincan'dan Elazığ'daki depremzedeler için gönderilen konteyner yüklü TIR'lar, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yoldaki buzlanma nedeniyle mahsur kaldı.

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  • Elazığa gönderilen konteyner yüklü TIRlar yolda mahsur kaldı
  • Elazığa gönderilen konteyner yüklü TIRlar yolda mahsur kaldı
  • Elazığa gönderilen konteyner yüklü TIRlar yolda mahsur kaldı
  • Elazığa gönderilen konteyner yüklü TIRlar yolda mahsur kaldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Erzincan AFAD Müdürlüğü tarafından Elazığ'daki depremzedeler için 99 konteyner gönderildi. TIR'lara yüklenen konteynerler, Tunceli'nin Pülümür ilçesindeki 2 bin rakımlı Cankurtaran mevkisine geldikleri sırada buzlanma nedeniyle yolda mahsur kaldı.

TIR şoförlerinin ihbarı üzerine bölgeye karla mücadele ekipleri sevk edildi. Ekipler, tarafından yapılan çalışmanın ardından buzlanma nedeniyle karayolunda mahsur kalan TIR'lar kurtarıldı.

 

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