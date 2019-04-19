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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
19.04.2019 - 11:13, Son Güncelleme:

Elazığ merkezli 6 ilde 2 ayrı FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

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Elazığ merkezli 6 ilde 2 ayrı FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki mahrem yapılanmaya yönelik 6 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 2 farklı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin TSK içerisinde oluşturduğu mahrem yapılanmaya yönelik çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polisin yaptığı çalışmada görevde olan ve askeri okulda bulunanlara yönelik iki farklı operasyon gerçekleştirdi.

İlk operasyonda 1'i binbaşı 7 asker gözaltına alındı

Polis, ilk operasyon öncesi örgütün kontörlü sabit telefonlar üzerinden ardışık arama yapmak suretiyle iletişim sağlayan askeri personelleri tespit etti. Tespit edilen askeri personellere yönelik Elazığ merkezli İzmir, Adana, Kayseri ve Batman'ın da yer aldığı 5 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda görevde olan 1 binbaşı, 2 uzman çavuş, 3 astsubay ve 1 meslekten ihraç edilmiş astsubay olmak üzere 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

İkinci operasyonda askeri öğrenciler ve sözde sorumlu yakalandı

Bugün 7 askeri personelinin adliyeye sevk edilmesinin ardından polis ikinci operasyon için düğmeye bastı. Elazığ polisinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada FETÖ/PDY kapsamında KHK ile ihraç edilen askeri öğrenciler ve onlardan sorumlu sivil şüpheli belirlendi. Bunun üzerine Elazığ ve Ankara'da düzenlenen operasyonda 1'i askeri öğrencilerden sorumlu sivil, 12'si KHK ile ihraç edilen toplam askeri öğrenci olmak üzere 13 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, örgüt tarafından askeri okullara hazırlık, eğitim süreçlerinin takip edildiği ve okulda ankesörlü telefonlardan ardışık aramalarda görüşme yaptıklarının tespit edildiği öğrenildi.

Şüpheliler ifadesi alınmak üzere Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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