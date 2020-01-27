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Özkan ARSLAN/ANKARA (DHA)
Haber Giriş: 27.01.2020 - 11:25,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler: Elazığ depremine yönelik provokatif paylaşım yapan 50 kişi hakkında soruşturma

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Son dakika haberler: Elazığ depremine yönelik provokatif paylaşım yapan 50 kişi hakkında soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Elazığ merkezli 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası sosyal medyada provokatif paylaşım yaptığı tespit edilen 50 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca depremin ardından sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapan, farklı yerlerden çekilen fotoğrafları yayımlayarak algı oluşturmaya çalışan kişiler takibe alındı.

Bu kapsamda tespit edilen 50 kişi hakkında 'halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak', 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldı.

Provokatif paylaşımda bulunan kişilerin yer tespiti yapılmasının ardından gözaltı işleminin yapılacağı öğrenildi.

 

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