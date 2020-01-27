Elazığ depremi sonrasında Çevrimtaş köy yolundaki yarıklar böyle görüntülendi

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya devam edilirken bölgeden gelen görüntüler dikkat çekti. Depremde şu ana kadar 39 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi enkazdan sağ kurtarıldı.

Sarsıntıdan en çok etkilenen bölge ise Çevrimtaş köyü oldu. Depremde tamamen yıkılan köyün yolunda da yarıklar oluştu. Artçılar nedeniyle yola müdahale edilemezken yoldaki büyük yarıklar ve çökmeler drone ile görüntüledi.

TRT Haber mubabiri Melik Kaya bölgeden şunları aktardı:

"Deprem sebebiyle düşen kaya parçaları var. Bu kaya parçaları kenara itilmiş durumda. Ancak yol sadece Çevrimtaş köyüne ulaşım sağlamıyor. Aynı zamanda Kösebayır, Kılıçkaya, Kalaba ve Doğanbağı köylerine de bu yolla ulaşım sağlanıyor. Artçı sarsıntılar nedeniyle yarıklara müdahale edilemiyor." (Kaynak: TRT Haber)