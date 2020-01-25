Son dakika haberler: Elazığ depremi sonrası herkes bu görüntüyü paylaşıyor!

Çelik, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, “6 Ekim 2019 tarihinde CNN Türk’te Hafta Sonu programıma katılan Prof. Dr. Naci Görür Elazığ ve çevresini vuran depreme nokta atışıyla işaret etmişti. Bilim insanları, yıllardır bu risklere dikkat çekiyor acil önlem çağrısı yapıyor” ifadelerini kullandı. Video kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılan görüntüler arasına girdi.