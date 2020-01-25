Elazığ depreminde son durum: Elazığ'da 405, Malatya'da 148 vatandaşın yaralanarak hastanelere sevk edildi

Elazığ'daki depremin ardından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 20:55'te 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 6,75 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi daha sonra depremin büyüklüğünü 6.5 olarak güncelledi. Deprem Kilis'ten Samsun'a birçok ilde hissedildi. Deprem, Adana, Hatay, Osmaniye, Tunceli, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Mardin, Samsun, Tokat, Çorum, Mardin, Kayseri ile Suriye'nin kuzeyinde de hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 6.5, merkez üssünü de Sivrice olarak açıklarken derinliği 10 kilometre olarak bildirdi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Elazığ Sivrice'de 6.8 büyüklüğünde gerçekleşen depremde, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan: "İlçe merkezinde can kaybı yok. Cam kırığı veya eşya düşmesi sonucu hafif yaralılarımız var."



Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Elazığ ve Malatya'da vatandaşlarımız, görevlilerimiz rehberliğinde uygun olan camilerimizde geceyi geçirebilir."



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun talimatıyla Elazığ ve Malatya'daki KYK yurtları, Gençlik Merkezleri ve spor salonları vatandaşların hizmetine açıldı.



Elazığ Valisi Kaldırım: Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kentteki depremde 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si ağır 225 yaralının hastanelere kaldırıldığını belirtti.



Kaldırım, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından yaptığı açıklamada, enkaz ve göçük altında kalan vatandaşlar bulunduğunu söyledi.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini anlatan Kaldırım, "112, AFAD arama kurtarma ekiplerimiz, Kızılay hepsi sahada." diye konuştu.

Kaldırım, "Elazığ'da maalesef vefat eden 3 vatandaşımız var, göçük altında kalan. 225 yaralımız var. 2'si ağır yaralımız var şu anda hastanelere intikal eden." ifadelerini kullandı.

Kaldırım, Maden ilçesinde yıkılan 5 katlı binadan 2 yaralının çıkarıldığını, buradaki arama kurtarma çalışmalarının da sürdüğünü bildirdi.

Şu anda elektrik yönünden bir sıkıntı bulunmadığını dile getiren Kaldırım, "Malum Keban Barajı'mız var, o açıdan sıkıntımız yok. Doğal gaz yönünden sıkıntımız yok. Hasar gören veya yıkılmış binalarda doğal gaz bağlantısını kestik. Bir binada yangın var, o da kontrol altına alındı belediye ekiplerimiz tarafından." dedi.

Bakan Turhan: Deprem nedeniyle iletişimi olumsuz etkileyen çok önemli bir durum bulunmamaktadır, bölgeye mobil baz istasyonları sevk edilmiştir

AFAD: "Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre Elazığ'da 8, Malatya'da ise 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.



AFAD'dan yapılan açıklamada, Sivrice'de 6,8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği hatırlatıldı. Deprem sonrasında bölgede 4 büyüklüğü üzeri 8 depremin meydana geldiği belirtilen açıklamada, toplam artçı sayısının 60 olduğu bildirildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlk belirlemelere göre, Elazığ'da 8 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmıştır. Malatya'da ise 6 kişi hayatını kaybetmiş, 45 kişi yaralanmıştır. Elazığ Havaalanı çalışır durumdadır. Haberleşme şebekesinde kesinti meydana gelmiştir. Gu?ncel durumda elektrik ve doğal gaz hatlarında herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Tüm çevre iller karayoluyla bölgeye ulaşım sağlamaktadır. Deprem sonrasında tüm iller ve birlikler teyakkuz haline geçirilmiştir. Turk Kızılay bölgeye 31 personel, 6 ikram aracı, 5 öncü haberleşme aracı ve 3 mobil mutfak tırı sevk etmiştir."

Açıklamada, 493 arama kurtarma personelinin bölgeye sevkedildiği bildirildi.

Bakan Kasapoğlu'nun talimatıyla Elazığ ve Malatya'daki KYK yurtları, Gençlik Merkezleri ve spor salonları vatandaşların hizmetine açıldı.

Malatya Valisi Baruş: "Okullarımızı vatandaşlarımızın geçici barınması için açtık"

Malatya Valisi Aydın Baruş, "İl merkezimizde, Pütürge ve Doğanyol ilçelerimizde sağlam durumda olan okullarımızı vatandaşlarımızın geçici barınması için açtık. Yine Pütürge ilçemizde de yaklaşık 400 kapasiteli yurdumuzu vatandaşlarımızın barınması için açıyoruz." dedi.



Vali Baruş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli depremde bölgeye yakın olan Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde bazı binalarda göçük ve hasar oluştuğunu belirtti. Ekiplerin bölgede gerekli çalışmaları yaptığını aktaran Baruş, "Doğanyol ilçemizde maalesef 5 vatandaşımızı kaybettik, 3'ü ağır olmak üzere 40 yaralımız var. Pütürge ilçemizde şu anda kaybımız yok, bazı bölgelerde göçükler var, 50 yaralımız var. Bir tane de Kale ilçemizde yaralımız var, toplamda 91 yaralımız var. Kurtarma ekiplerimiz olay yerine intikal ettiler, AFAD ekiplerimiz çalışmalarına başladılar. Yine Kızılay ve AFAD'dan çadır talebinde bulunduk. Doğanyol ve Pütürge ilçemizde bütün köylerimizle irtibat kurduk, şu anda köylerimizde hayatını kaybeden vatandaşımız yok ancak bazı özellikle kerpiç konutlarda göçükler oluştu." şeklinde konuştu.

"Okulları vatandaşların geçici olarak barınması için açtık"

Vali Aydın Baruş, vatandaşların geceyi geçirmeleri için tedbirler aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İl merkezimizde, Pütürge ve Doğanyol ilçelerimizde sağlam durumda olan okullarımızı vatandaşlarımızın geçici barınması için açtık. Yine Pütürge ilçemizde de yaklaşık 400 kapasiteli yurdumuzu vatandaşlarımızın barınması için açıyoruz, çadırlar olay yerine sevk edildiğinde hemen kurulumuna başlayacak. İl merkezimizde vatandaşlarımızı barındırmak üzere otellerde ve misafirhanelerde yeteri kadar yerimiz var. Yine eski geçici barınma merkezinde konteynerlerimiz var, orada da yaklaşık 5 bin vatandaşımızı barındıracak yerimiz var. İnşallah bu geceyi sağlıklı bir şekilde atlattıktan sonra vatandaşlarımızı sağlıklı bir şekilde barınma merkezine aktardığımızda daha rahatlamış olacağız." Vali Baruş, bazı sosyal medya hesaplarından daha yüksek şiddetli depremler olacağı yönünde gerçek dışı paylaşımlar olduğuna dikkati çekerek, vatandaşlardan yetkililerin yapacağı açıklamaları dikkate almalarını istedi.

Baruş ayrıca Malatya Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerin Pütürge ve Doğanyol ilçelerine yönlendirildiğini, isteyenlerin kent merkezindeki misafirhaneler ve otellerde konaklamalarının sağlanacağını bildirdi.

AFAD'DAN ÖNEMLİ UYARI

ÖNEMLİ! ⚠️

Afet ve acil durumlarda iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi hayati önem taşır.

-Haberleşmelerinizi SMS ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın.

- Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının!

- Telefon görüşmelerinizi kısa tutun.



KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN DEPREM SONRASI İLK AÇIKLAMA:

Artçı depremler, böyle bir depremden sonra yaklaşık 1 hafta daha sürmesini bekliyoruz. Artçı depremler 5.5 / 5.6'ya varan depremler olabilir. Bütün yapılarda eğer hasar gördüyse hasarın artmasına neden olabilir. Bu yüzden vatandaşlarımızın dikkatli davranmalarını tavsiye ediyoruz. Mesela bu gece sıklıkla olacaktır. Ama bunu takip eden günlerde sıklıkları azalarak devam edecektir.



ELAZIĞ DEPREMİNİ UZMANLAR YORUMLADI! 'YER KABUĞU KIRILMIŞ OLABİLİR'



Deprem Uzmanı Prof. Şükrü Ersoy: Doğal yolu fay hattının gerilimi yüksek bir bölge. Böyle bir depremin olabileceği hakimdi. Doğu Anadolu'da uzun süreden beri bir deprem yoktu ama bu deprem önemli. Yer kabuğunu kırmış olabilir. Bu anlamda da büyük bir enerji boşalmıştır.



Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal: Osmaniye'den bile hissedildi. Arada çok büyük uzaklık var. Yakında bilgiler gelmeye başlar. Ama maalesef karamsar bir tablo görünüyor.



Prof Dr. Naci Görür: Büyük bir deprem. Bizce Doğu Anadolu fay hattı uyanmaya başladı. Doğu Anadolu fayı üzerinde uzun yıllardır deprem olmuyordu

METEOROLOJİ'DEN DEPREM BÖLGESİ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası, vatandaşları bu gece aşırı soğuk ve don riskine karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ DEPREMZEDELER İÇİN YURTBAŞI'NDAKİ HİPODROMU AÇTI

Türkiye Jokey Kulübü, Elazığ'da depremden etkilenen vatandaşlar için Yurtbaşı ilçesinde bulunan hipodromu açtığını duyurdu.



Türkiye Jokey Kulübünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımız için, Elazığ'ın Yurtbaşı ilçesinde bulunan hipodromumuz, misafirlerimizin konaklama ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına tüm imkanlarıyla açık olacaktır. Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6,8 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı yaşanmamış olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

TÜRK KIZILAY ELAZIĞ DEPREMİNİN ARDINDAN KRİZ MASASI OLUŞTURDU

Türk Kızılay, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından Ankara'da bulunan Afet Operasyon Merkezi'nde Kriz Masası oluşturulduğunu bildirdi.



Türk Kızılay'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından Türk Kızılay Afet ekiplerinin harekete geçtiği belirtildi.

Ankara'da bulunan Afet Operasyon Merkezi'nde Kriz Masası oluşturulduğu aktarılan paylaşımda, şu bilgilere yer verildi:

"Depremin hissedildiği bölgede görev yapmak üzere 5 bin kişi kapasiteli mobil mutfağımız Erzurum'dan yola çıkmıştır. Ayrıca Muş ve Adana'dan mobil mutfaklarımız deprem bölgesine gönderildi."

Paylaşımda, "DEPREM yazıp 2868'e SMS göndererek sahadaki çalışmalarımıza destek olabilirsiniz." çağrısında bulunuldu.

ENKAZDAN 2 KİŞİ SAĞ ÇIKARILDI

Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde çöken binanın enkazından 2 kişi sağ çıkarıldı.