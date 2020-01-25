Elazığ deprem anı görüntüleri! Canlı yayında depreme yakalandılar

Saat 20.55’te merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem çevre iller ile Diyarbakır, Adıyaman ve Samsun'da da hissedildi.

DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANDILAR - ELAZIĞ DEPREM ANI GÖRÜNTÜLERİ

Elazığ depremini Şanlıurfa'yı da salladı. TRT 2 canlı yayınında depreme böyle yakalandılar.

Depremin şiddetli bir şekilde hissedildiği bir kent de Şanlıurfa oldu. O anlarda TRT 2 canlı yayını bu kentteydi. Program sunucuları ve konuklar depremi böyle yaşadılar.