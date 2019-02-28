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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
28.02.2019 - 09:25, Son Güncelleme:

Elazığ, Bingöl ve Konya'da eğitime kar engeli

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Elazığ, Bingöl ve Konya'da eğitime kar engeli

Elazığ'da, Bingöl'ün Karlıova ve Konya'nın Derbent ilçesinde kar, tipi ve buzlanma nedeniyle okullar tatil edildi.

Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle il genelinde bugün eğitime ara verildiği bildirildi.

Gece başlayan kar yağışının ardından beyaza bürünen kentte ekipler, bazı bölgelerde oluşan buzlanmaya karşı tuzlama ve kar küreme çalışması yapıyor.

Karlıova'da 40 köy yolu ulaşıma kapalı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde de bir hafta aranın ardından akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce kar ve tipi nedeniyle ilçe genelindeki okullarda bugün eğitime ara verildiği belirtildi.

İlçede 40 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı köy yollarının açılması, biriken karların temizlenmesi için Özel İdare ve belediye ekiplerinin çalışması sürüyor.

Konya'nın Derbent ilçesinde de okullar tatil edildi

Konya'nın Derbent ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bugün tatil edildi.

Derbent Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, tatil kararıyla ilgili olarak, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 28 Şubat 2019 Perşembe günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu personeli de bir gün idari izinli sayılacaktır." denildi.

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