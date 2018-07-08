El öpme savunması

“Tamamen nezaketen. Benim partim İYİ Parti, Genel Başkanım Meral Akşener. Sonuna kadar da siyasetimi İYİ Parti’de yapacağım. İnsanların, abi-kardeş ilişkileri olur. Bahçeli ile bir dostluğumuz var. O an spontane gelişmiş bir olay. Bahçeli’nin, İYİ Parti’ye yönelik eleştirilerini kabul etmiyorum. Aile terbiyesi gereğince böyle davrandım.” Bahçeli ile tokalaşıp yakın görüntü veren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Musavvat Dervişoğlu da şöyle dedi: “İşin bir tarafında siyaset, diğer tarafında medeniyet var. Medeniyeti çiğneyemeyiz siyaset var diye. Eski partimin genel başkanı. Sayın Bahçeli geçmişte Tayyip Erdoğan il ilgili söylediklerinin nasıl arkasında duruyorsa ben de Bahçeli ile ilgili söylediklerimin arkasında duruyorum. Bize atılmış bir iftira varsa onun cevabını vermek için Meclis’teyiz. İçimizde çok sayıda MHP’den gelen arkadaşlar olduğu için gündeme taşındı. Bunlar da siyasetin güzellikleri.”