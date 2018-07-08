Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>El öpme savunması

    El öpme savunması

    Hürriyet Haber
    08.07.2018 - 22:00 | Son Güncelleme:

    MHP lideri Devlet Bahçeli’nin elini öpen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz da gazetecilerin soruları üzerine şunları söyledi:

    “Tamamen nezaketen. Benim partim İYİ Parti, Genel Başkanım Meral Akşener. Sonuna kadar da siyasetimi İYİ Parti’de yapacağım. İnsanların, abi-kardeş ilişkileri olur. Bahçeli ile bir dostluğumuz var. O an spontane gelişmiş bir olay. Bahçeli’nin, İYİ Parti’ye yönelik eleştirilerini kabul etmiyorum. Aile terbiyesi gereğince böyle davrandım.” Bahçeli ile tokalaşıp yakın görüntü veren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Musavvat Dervişoğlu da şöyle dedi: “İşin bir tarafında siyaset, diğer tarafında medeniyet var. Medeniyeti çiğneyemeyiz siyaset var diye. Eski partimin genel başkanı. Sayın Bahçeli geçmişte Tayyip Erdoğan il ilgili söylediklerinin nasıl arkasında duruyorsa ben de Bahçeli ile ilgili söylediklerimin arkasında duruyorum. Bize atılmış bir iftira varsa onun cevabını vermek için Meclis’teyiz. İçimizde çok sayıda MHP’den gelen arkadaşlar olduğu için gündeme taşındı. Bunlar da siyasetin güzellikleri.”

    İYİ Partili vekil Bahçelinin elini öptüİYİ Partili vekil Bahçeli'nin elini öptü

    Etiketler: devlet bahçeli , gazetehaberleri
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri