El frenini çekmeyi unutunca...
Tokatâ€™ta sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n el frenini Ã§ekmeyi unuttuÄŸu otomobil sulama kanalÄ±na uÃ§tu.Â
Edinilen bilgiye gÃ¶re, Dedeli Mahallesi TOKÄ° yolu Ã¼zerinde otomobilini park eden Ali MemiÅŸ (60) dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nde aracÄ±nÄ± yerinde bulamadÄ±. Otomobilin bazÄ± parÃ§alarÄ±nÄ±n sulama kanalÄ± kenarÄ±nda olduÄŸunu fark eden yaÅŸlÄ± adam durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kanal etrafÄ±mda arama yaptÄ±.
Sulama kanalÄ±nÄ±n Ã¼zeri kapalÄ± olan yaklaÅŸÄ±k 100 metrelik bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde otomobilin kalmÄ±ÅŸ olabileceÄŸini tahmin eden ekipler AFAD'dan yardÄ±m istedi. Su kesildikten sonra su seviyesinin dÃ¼ÅŸmesi ile birlikte kanala giren AFAD ekipleri otomobilin yerini tespit etti. Olay yerine Ã§aÄŸrÄ±lan Ã§ekici tarafÄ±ndan halata baÄŸlanan otomobil bulunduÄŸu yerden Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±.
YaklaÅŸÄ±k 3 saat sÃ¼ren Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan bulunduÄŸu yerden Ã§Ä±kartÄ±lan otomobil vinÃ§ yardÄ±mÄ± ile sudan Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±. Otomobil sahibi Al MemiÅŸ, otomobilin el freninin Ã§ekili olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± viteste bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "NasÄ±l oldu bende anlamadÄ±m, vitesten kurtulmuÅŸ kanala dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ" dedi.Â
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