El frenini çekmeyi unutunca...

Kaza, 12.00 sıralarında Üsküdar’da meydana geldi. Çelik kapı satışı yapan Mehmet Önal, aracını kapı ölçüsü almak için geldiği apartmanın önüne park edip araçtan indi. Önal’ın el frenini çekmeyi unuttuğu araç bir anda hareket etmeye başladı.

GERİ GERİ 30 METRE GİTTİ

Yaklaşık 30 metre dar yoldan geri geri giden araç bir binaya çarpıp durdu. Apartmanda yaşayanlar büyük panik yaşadı. Sokakta kimsenin olmaması da bir faciayı önledi. Olayın ardından dışarı çıkan Önal, aracını o halde görünce gözlerine şok yaşadı. Önal, "Aracı bırakıp gittim. Sonra haber verdiler. Arabayı bu halde görünce çok şaşırdım. Benim hatamdan kaynakladı; ama trajikomik de bir olay. Bıraktığım yer rampa değildi. Araç 30 metre geri geri hiçbir yere çarpmadan nasıl gelmiş anlamadım" dedi.