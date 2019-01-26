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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.01.2019 - 10:45, Son Güncelleme:

El Chapo lakaplı Joaquin Guzman kimdir?

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El Chapo lakaplı Joaquin Guzman kimdir?

Gerçek adı Joaquin Guzman olan El Chapo, Meksika bölgesinin en büyük uyuşturucu tacirleri arasında yer almıştır. 2014 yılında hapishane duşlarının bulunduğu bölgeye tünel kazdırıp firar eden El Chapo'nun üzerine 5 milyon dolarlık bir ödül konulmuştur. Nitekim El Chapo, 8 Ocak 2016 tarihinde yeniden yakalanarak yargılanmaya başlanmıştır.

25 Aralık 1954 tarihinde Meksika'nın Sinaloa kentinde dünyaya gelen El Chapo lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman, 2014 yılında devlet güçleri tarafından yakalandı ancak 14 Temmuz 2014'te hapishanede duşların altına 1,5 kilometre uzunluğunda tünel kazdırıp firar etti.

Amerikan yetkililer Guzman'ın yakalanması için gerekli bilgileri verene 5 milyon dolarlık ödül vadetmiştir. Kaçak olduğu süre içinde cinsel organını büyütme operasyonu geçirmiştir. Aralık 2015'te uyuşturucu ticaretini sabote ettikleri gerekçesiyle IŞİD lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'yi tehdit etmiştir. 8 Ocak 2016 tarihinde yeniden yakalanmıştır.

ŞANSI İLE ÜNLÜ OLDU

Çevresinde birçok düşmanı bulunan El Chapo, 1993 yılında bir başka kartel olan Tijuana'ın hedefinde yer almıştır. El Chapo'nun ineceği havalimanına saldırı için giden tetikçiler, o esnada havalimanında bulunan ve El Chapo ile aynı marka ve renkte araç kullanan başpiskoposa saldırmıştır. Bu esnada Guzman, havalimanından rahatça çıkıp gitmiştir.

El Chapo'nun bir diğer şanslı olduğu konu ise yakınında tuttuğu isimlerin bağlılığını kolayca elde etmesi olmuştur. Guzman ile aynı bölgede uyuşturucu tacirliği yapan Juarez kartelinin patronu, bir inşaatın zeminine gömülü varilin içerisinde ölü olarak bulunmuştur. Juarez'in adamları, bu ölümden dolayı tedirgin olmuş ve El Chapo'nun tarafına geçmiştir. Ancak olayın gerçek boyutu çok sonra anlaşılmış ve Juarez'in patronunun suikast değil, yanlış ameliyat sonucu öldüğü, bu nedenle de hastane yönetimi tarafından olayın örtbas edilmesi amacıyla cesedi varil içerisine koyarak gömdüğü anlaşılmıştır.

El Chapo'nun hayatında buna benzer birçok şans unsuru bulunmaktadır.

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