El-ayak ve ağız hastalığı nedir? İşte tedavi önerileri

El-ayak ve ağız hastalığının virüslerin yol açtığı bulaşıcı bir hastalıktır ve 10 yaş altı çocuk ve bebeklerde yaygın olarak görülür. Hastalık mukus, salya ya da hasta birinin dışkısı ile doğrudan temas yoluyla yayılabilir.

Hastalığa Coxsackie virüsler neden olur. El ve ayaklardaki döküntüler genellikle 5-7 gün içerisinde kendiliğinden iyileşir. Özellikle küçük çocuklar ağızlarındaki ağrılı yaralar nedeni ile su içmekte zorlanabilir ve vücutta sıvı kaybı oluşabilir. Her ne kadar adı el-ayak-ağız hastalığı da olsa, her zaman tüm bu alanlarda döküntü görülmeyebilir. Sadece ağız yaraları veya sadece deride döküntüler şeklinde gelişebilir. Nadiren tüm vücudu tutar. Hastalık sonrası çok nadiren beyin zarı iltihabı (menenjit) oluşabilir. Ateş, baş ağrısı, boyun tutulması veya sırt ağrısına neden olur. Çok daha nadir olarak beyin iltihabı (ensefalit) oluşabilir. Çoğunlukla çocuklarda 4 hafta içinde el ve ayak tırnaklarında düşme görülür. Bu durum geçicidir ve tırnaklar tıbbi tedavi gerekmeden tekrar büyürler.

Hastalıktan korunmak için bunlara dikkat edin;

El-ayak-ağız hastalığına karşı en etkili yöntem hijyen kurallarına dikkat edilmesidir. Alınması gereken önlemler şöyle sıralanabilir:

1- Bulaşıcı olduğundan el-ayak-ağız hastalığına yakalanan kişilerden uzak durun

2- Özelikle 1 hafta boyunca kreş – anaokulu ve benzeri kalabalık ortamlardan çocukları uzak tutun.

3- Çocukların ortak oyuncaklarla oynadıkları alanların düzenli şekilde dezenfekte edilmesine özen gösterin

4- Çocukların ellerini düzgün şekilde yıkadıklarından emin olun

5- Bebeklerin bezini değiştirdikten sonra ellerinizi yıkayın

6- Tabak, bardak, çatal, kaşık, havlu gibi kişisel eşyaların ortak kullanımından kaçının.

7- Hastalarla öpüşme ve sarılma gibi yakın temasta bulunmayın