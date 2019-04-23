EKYS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? Sonuç tarihi
Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) soruları ve cevapları için gözler ÖSYM'nin resmi internet sitesine çevrildi. İlk kez bu yıl ÖSYM tarafından yapılan EKYS, sınavın ardından soruları ve cevapları ile gündemde yer aldı. Peki, EKYS sonuçları, soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte, müdür ve yardımcısı olmak isteyenlerin araştırdığı o konu hakkında bazı bilgiler
EKYS soruları ve cevapları için eğitimcilerin araştırmaları devam ediyor. Toplam 150 dakika süren sınavın ardından işaretledikleri soruların sağlamasını yapmak isteyen adaylar, ÖSYM'nin yapacağı açıklamalara kilitlendi. Peki, ÖSYM'nin EKYS soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
EKYS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İlk kez bu yıl ÖSYM tarafından 21 Nisan tarihinde gerçekleştirilen EKYS için soruların ve cevapların ne zaman yayımlanacağı hakkında henüz bir öngörü bulunmuyor. Sorular yayımlanması halinde haberimizin içerisine duyuru olarak eklenecektir.
ADAYLARA SINAVDA HANGİ SORULAR YÖNELTİLDİ?
Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan, bir test uygulandı. Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları şunlardır:
a) Genel yetenek ve genel kültür %35
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi %10
c) Değerler eğitimi %5
ç) Eğitim ve öğretimde etik %5
d) Eğitim bilimleri %35
e) Mevzuat %10
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