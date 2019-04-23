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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.04.2019 - 17:06, Son Güncelleme:

EKYS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? Sonuç tarihi

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EKYS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? Sonuç tarihi

Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) soruları ve cevapları için gözler ÖSYM'nin resmi internet sitesine çevrildi. İlk kez bu yıl ÖSYM tarafından yapılan EKYS, sınavın ardından soruları ve cevapları ile gündemde yer aldı. Peki, EKYS sonuçları, soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte, müdür ve yardımcısı olmak isteyenlerin araştırdığı o konu hakkında bazı bilgiler

EKYS soruları ve cevapları için eğitimcilerin araştırmaları devam ediyor. Toplam 150 dakika süren sınavın ardından işaretledikleri soruların sağlamasını yapmak isteyen adaylar, ÖSYM'nin yapacağı açıklamalara kilitlendi. Peki, ÖSYM'nin EKYS soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

EKYS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İlk kez bu yıl ÖSYM tarafından 21 Nisan tarihinde gerçekleştirilen EKYS için soruların ve cevapların ne zaman yayımlanacağı hakkında henüz bir öngörü bulunmuyor. Sorular yayımlanması halinde haberimizin içerisine duyuru olarak eklenecektir.

ADAYLARA SINAVDA HANGİ SORULAR YÖNELTİLDİ?

Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan, bir test uygulandı. Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları şunlardır:

a) Genel yetenek ve genel kültür %35
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi %10
c) Değerler eğitimi %5
ç) Eğitim ve öğretimde etik %5
d) Eğitim bilimleri %35
e) Mevzuat %10

 

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